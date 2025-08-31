Προειδοποίηση για τους ταξιδιώτες: Μην πετάξεις για Τουρκία αν δεν τσεκάρεις αυτό στο διαβατήριο σου

Ταξιδεύεις Τουρκία ή εξωτερικό; Πρόσεξε! Ένας «κρυφός» κανόνας για το διαβατήριο μπορεί να σε αφήσει εκτός πτήσης. Δες τι πρέπει να ξέρεις πριν φύγεις.

Φαντάσου να έχεις κλείσει εισιτήρια, να έχεις φτιάξει βαλίτσες και να είσαι έτοιμος για τις διακοπές σου, αλλά να μην σε αφήνουν να μπεις στο αεροπλάνο. Αυτό ακριβώς έπαθε η TikToker @lliv.gk, γνωστή ως Liv, όταν προσπάθησε να ταξιδέψει στην Τουρκία.

Η ίδια αποκάλυψε σε βίντεο που έγινε viral: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πάτε Τουρκία, το διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 μέρες ισχύ πριν λήξει, αλλιώς δεν θα σας αφήσουν να επιβιβαστείτε».

Ο «άγνωστος» κανόνας που αφήνει κόσμο εκτός πτήσης

Η αποκάλυψη προκάλεσε οργή και απορίες: γιατί να υπάρχει ημερομηνία λήξης στο διαβατήριο, αν τελικά οι χώρες ζητούν να έχεις έξτρα μήνες ισχύ;

Η ειδικός σε ταξιδιωτικά θέματα Amanda Parker από την Netflights εξήγησε:

Κάθε χώρα ζητάει “buffer months” για να αποφευχθούν προβλήματα αν ο ταξιδιώτης χρειαστεί να μείνει παραπάνω λόγω ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης.

Αν λήξει το διαβατήριο όσο βρίσκεσαι στο εξωτερικό, μπορεί να μην έχεις πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ξενοδοχεία ή εσωτερικές μετακινήσεις .

Μετά το Brexit ισχύει και ο “κανόνας των 10 ετών”: το διαβατήριο πρέπει να έχει εκδοθεί τα τελευταία 10 χρόνια ΚΑΙ να ισχύει τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα που επισκέπτεσαι.

Δεν είναι μόνο η ημερομηνία λήξης

Προβλήματα μπορεί να προκύψουν και για άλλους λόγους:

Φθαρμένα ή βρεγμένα διαβατήρια μπορεί να θεωρηθούν άκυρα.

Αλλαγές εμφάνισης (π.χ. μεγάλη απώλεια βάρους, πλαστικές επεμβάσεις, αλλαγή μαλλιών) μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή και άρνηση επιβίβασης, αφού οι συνοριοφύλακες ίσως δεν σε αναγνωρίσουν από τη φωτογραφία.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν φύγεις διακοπές

Για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις:

Έλεγξε πόση ισχύ απαιτεί η χώρα προορισμού (3 ή 6 μήνες πριν τη λήξη).

Βεβαιώσου ότι το διαβατήριο είναι σε καλή κατάσταση .

Αν έχεις αλλάξει πολύ στην εμφάνιση, σκέψου να το ανανεώσεις νωρίτερα.

