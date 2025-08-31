Ελληνικό: Χειρίστρια γερανού στα 150 μέτρα μοιράζεται την καθημερινότητά της στο TikTok (vid)

Από την καμπίνα ενός γερανού στα 150 μέτρα ύψος, μια χειριστής μοιράστηκε στο TikTok την καθημερινότητά της στα έργα του Ελληνικού, χαρίζοντας στους χρήστες μια σπάνια ματιά σε ένα απαιτητικό επάγγελμα.

Στη σκιά των έργων ανάπλασης στο Ελληνικό, μια γυναίκα χειρίστρια γερανού τράβηξε τα βλέμματα των χρηστών του TikTok, παρουσιάζοντας με εντυπωσιακό βίντεο τη δουλειά της σε ύψος 150 μέτρων.

Το βίντεο διάρκειας 1:10'' ανέβηκε στον προσωπικό της λογαριασμό και ξεπέρασε ήδη τις 200.000 προβολές. Στα γαλλικά, η ίδια ξεκινά λέγοντας: «Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πώς οδηγώ τον γερανό», προτού περιγράψει βήμα-βήμα τον χειρισμό του μηχανήματος.

Mατιά από τα 150 μέτρα: Η συνομιλία με τους followers

Η κάμερα κατέγραψε το εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια, αλλά και την εντυπωσιακή εικόνα από το ύψος των 150 μέτρων. Οι θεατές απέκτησαν έτσι μια σπάνια οπτική στο απαιτητικό και συχνά αθέατο επάγγελμα του χειριστή γερανού.

Η χειρίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσίαση του εξοπλισμού. Απάντησε και σε ερωτήσεις των followers της σχετικά με τη λειτουργία του γερανού, μετατρέποντας το βίντεο σε διαδραστική εμπειρία.

Στα σχόλια, εκατοντάδες χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την ψυχραιμία και τη δεξιοτεχνία της, υπογραμμίζοντας πως η εργασία της απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και αίσθημα ευθύνης.

