TikToker κατάφερε να μαζέψει 54.000 λίρες δουλεύοντας στα McDonald's: Οι συβουλές της για εξοικονόμηση (vid)

Μια νεαρή κοπέλα κατάφερε να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό από την εργασία της και μοιράστηκε μερικές έξυπνες συμβουλές με τους ακόλουθούς της πώς θα κάνουν οικονομία.

Η Stella McCormick είναι μια νεαρή TikToker, η οποία εργάζεται σε MacDonlad's στο Πρέστον της Αγγλίας. Η 21χρονη ανέβασε πρόσφατα ένα βίντεο, με το οποίο μοιράζεται μερικά έξυπνα κόλπα με του ακόλουθούς της για το πώς θα εξοικονομήσουν χρήματα. Η ίδια τηρώντας μερικούς βασικούς κανόνες, κατάφερε μέσα σε λίγο διάστημα να μαζέψει 54.000 λίρες.

Με το ψευδώνυμο @stellamccormick6, η influencer εξήγησε ότι τηρεί μερικούς απλούς κανόνες όσον αφορά τα χρήματα, όπως το να δημιουργεί μια «λίστα επιθυμιών» με πράγματα που θέλει να αγοράσει.

Το viral βίντεο με τις συμβουλές

Στο βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 41.000 προβολές, η Stella ισχυρίστηκε ότι ο προγραμματισμός των ημερών, ο καθορισμός οικονομικών στόχων και οι επενδύσεις είναι οι καλύτεροι τρόποι για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τον έλεγχο των οικονομικών σας.

Η 21χρονη που οδηγεί ένα Corsa του 2008 παραδέχτηκε ότι είναι «πολύ τυχερή και προνομιούχα» επειδή έζησε με τη μητέρα της μέχρι τα 19 της χρόνια και πλήρωνε μόλις 150 λίρες το μήνα σε ενοίκιο.

Η πρώτη συμβουλή που δίνει είναι η παρακολούθηση των βασικών εξόδων. «Αυτό είναι κάτι μη διαπραγματεύσιμο - αν δεν ξέρετε ακριβώς τι ξοδεύετε σε λογαριασμούς κ.λπ., τότε τα οικονομικά σας χρειάζονται οργάνωση», τόνισε. Επίσης, προέτρεψε τους ανθρώπους να καταγράφουν κάθε πληρωμή που κάνουν κάθε μήνα, για να βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν τα έξοδά τους.

Πρόγραμμα γευμάτων

Η επόμενη συμβουλή της ήταν ο προγραμματισμός των εβδομαδιαίων γευμάτων πριν κάποιος βγει για ψώνια, ώστε να μην κάνει υπερβολές. «Φτιάξτε ένα πρόγραμμα γευμάτων ή τουλάχιστον τη λίστα της εβδομάδας και επιμεληθείτε μια λίστα με ψώνια με βάση αυτά τα γεύματα».

Το τρίτο κόλπο ήταν η δημιουργία μιας «λίστας επιθυμιών» με πράγματα που θέλετε να αγοράσετε και να την επανεξετάσετε αργότερα για να δείτε αν εξακολουθεί να είναι σημαντική. «Αν δείτε κάτι που θα θέλατε να αγοράσετε, προσθέστε το σε μια λίστα επιθυμιών στις σημειώσεις σας - επιστρέψτε σε αυτό σε μερικούς μήνες και θα συνειδητοποιήσετε ότι στην πραγματικότητα δεν το θέλατε», μοιράστηκε η Stella.

«Για παράδειγμα, καινούργια αθλητικά παπούτσια, καινούργιο τηλέφωνο κ.λπ. Το κάνω αυτό από τότε που ήμουν 16 χρονών και σπάνια έχω αγοράσει τα είδη που ήθελα, επειδή δεν τα ήθελα πια», ανέφερε.

Οικονομικοί στόχοι

Μια άλλη συμβουλή είναι οι οικονομικοί στόχοι, ανεξαρτήτως πόσο μικροί ή μεγάλοι είναι. «Αν έχω ως στόχο να ξοδεύω λιγότερα από 100 λίρες την εβδομάδα για παράδειγμα, θα το κάνω οπωσδήποτε ακόμα κι αν χρειαστεί να περπατήσω μία ώρα για να πάω στη δουλειά αν χαλάσει το αυτοκίνητό μου αντί να πληρώσω για Uber», είπε.

Η σημασία των επενδύσεων

Τέλος, η Stella αποκάλυψε τη σημασία των επενδύσεων. Εκτός από το να διατηρεί χρήματα σε ISA και Premium Bonds, έχει επίσης «πολλά» χρήματα στην Columbia, μια επενδυτική εταιρεία. «Κάντε την έρευνά σας πριν επενδύσετε. Το έμαθα αυτό από τους γονείς μου, αλλά έχω χρήματα σε πολλά μέρη που απλώς κάθονται εκεί και μου αποφέρουν χρήματα κάθε χρόνο», πρόσθεσε, με τους ακόλουθούς της να εντυπωσιάζονται από τις συμβουλές της 21χρονης.

