Καταδικασμένη να πεθάνει στα 7.439 μέτρα: Η ορειβάτισσα που κανείς δεν μπορεί να φτάσει για να σώσει

Η Ρωσίδα ορειβάτισσα Νατάλια Ναγκκοβίτσινα πέτυχε να κατακτήσει την κορυφή του θρυλικού Πίκο Πομπέντα στα 7.439 μέτρα, όμως ο τραυματισμός της κατά την κατάβαση την εγκλώβισε σε συνθήκες κόλασης...

Η 47χρονη Νατάλια Ναγκκοβίτσινα είχε βάλει στόχο να κατακτήσει τους πέντε υψηλότερους κορυφές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να κερδίσει τον τιμητικό τίτλο «Λεοπάρδαλη του Χιονιού». Με τέσσερις κορυφές ήδη στο ενεργητικό της, ταξίδεψε στο Κιργιστάν για να ανέβει στο πιο δύσκολο και επικίνδυνο βουνό, το Πίκο Πομπέντα, με υψόμετρο 7.439 μέτρα.

Στις 12 Αυγούστου έφτασε στην κορυφή, κατακτώντας τον στόχο της. Όμως το κατέβασμα αποδείχτηκε «θανάσιμη παγίδα». Σε υψόμετρο πάνω από 7.100 μέτρα υπέστη πτώση που της προκάλεσε κάταγμα στο πόδι. Ανήμπορη να περπατήσει, βρέθηκε παγιδευμένη σε μια μικρή σκηνή, εκτεθειμένη σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -30°C.

Προσπάθειες διάσωσης και η απόλυτη θυσία ενός συναθλητή

Τις επόμενες ημέρες, άλλοι αλπινιστές επιχείρησαν να τη φτάσουν για να της προσφέρουν τρόφιμα και στήριξη. Ο Ιταλός Λούκα Σινιγκάλια μάλιστα ανέβηκε δύο φορές για να τη βοηθήσει. Στο δεύτερο του εγχείρημα όμως, πέθανε από εγκεφαλικό οίδημα, θύμα της ίδιας ακραίας ορειβατικής πρόκλησης.

Η αυτοθυσία του φανέρωσε τη σκληρή πραγματικότητα: Η διάσωση της Νατάλιας ήταν σχεδόν αδύνατη. Ο καιρός χειροτέρευε, το έδαφος ήταν γεμάτο ρωγμές και χιονοστιβάδες, ενώ το υψόμετρο δεν επέτρεπε σε ελικόπτερα να επιχειρήσουν. Ακόμα και οι ομάδες που προσπάθησαν να πλησιάσουν με χερσαία μέσα έπαθαν ατυχήματα και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Εικόνες ελπίδας από drone που δεν κράτησε για πολύ

Για μέρες, drones κατέγραφαν εικόνες της Νατάλιας ζωντανής μέσα στη σκηνή της, κάνοντας νοήματα. Οι εικόνες γέννησαν μια μικρή ελπίδα, ιδιαίτερα για τον γιο της στη Ρωσία, που ικέτευε να μην εγκαταλειφθεί η αποστολή. Όμως η σιωπή της καθώς περνούσαν οι μέρες έκανε το τέλος αναπόφευκτο.

Τελικά, ύστερα από δύο εβδομάδες άκαρπων προσπαθειών, οι αρχές ανακοίνωσαν την οριστική παύση της επιχείρησης διάσωσης. Στην πραγματικότητα, η Ναγκκοβίτσινα δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης σε εκείνες τις συνθήκες.

