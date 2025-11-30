Μετά από 27 χρόνια περπατήματος σε ηπείρους, σύνορα και απαγορευμένα μονοπάτια, Βρετανός εξερευνητής πλησιάζει επιτέλους το σπίτι του, αλλά διαπιστώνει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά.

Το 1997, ο Βρετανός περιηγητής, εξερευνητής και αλεξιπτωτιστής Καρλ Μπάσμπι ξεκίνησε ένα παράτολμο σχέδιο, το οποίο ήταν να περπατήσει ολόκληρο τον κόσμο. Μόνος, χωρίς βιασύνη, με τον δικό του ρυθμό.

Αυτό το προσωπικό ταξίδι μεταμορφώθηκε, όμως, σε κάτι διαφορετικό. Σήμερα, οι πιέσεις των social media τον ακολουθούν παντού, μετατρέποντας την ηρεμία του δρόμου σε συνεχή δημόσια έκθεση. Παρά τις αρχικές του αντιστάσεις, πλέον μοιράζεται στιγμιότυπα στο TikTok, κάτι που ποτέ δεν είχε φανταστεί όταν ξεκινούσε.

Από τον Βερίγγειο στην Κασπία: Τα «αδύνατα» που έκανε πράξη

Καθώς γυρίζει σήμερα μόλις 3.200 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του, το Χαλ της Αγγλίας, το ταξίδι του μοιάζει ήδη μυθικό. Ο Μπάσμπι διέσχισε με τα πόδια το στενό του Βερίγγειου από την Αλάσκα προς τη Ρωσία το 2006, κολύμπησε τη θάλασσα της Κασπίας το 2024 και πέρασε από δεκάδες χώρες, συχνά αντιμετωπίζοντας απαγορεύσεις, εμπόδια και πολιτικές εντάσεις.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι περιορισμοί βίζας και η πανδημία COVID-19 καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της αποστολής, που είχε αρχικά σχεδιάσει για πολλά χρόνια νωρίτερα.

Μιλώντας στο Reuters, ο Μπάσμπι εξήγησε: «Τέτοιες κρίσεις παρεμβαίνουν αναπόφευκτα σε μια τόσο μακρά αποστολή. Στόχος μου είναι πλέον να επιστρέψω οριστικά το 2026». Παρότι η πορεία του πλησιάζει στο τέλος, δεν σκοπεύει να σταματήσει, καθώς ήδη σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο.

Τι θα κάνει όταν γυρίσει σπίτι

Ο 27ετής περίπατος τον άλλαξε, αλλά και ο κόσμος άλλαξε μαζί του. Όπως λέει, η καλύτερη αντιμετώπιση του τέλους μιας τόσο επικής προσπάθειας είναι η αρχή μιας άλλης.

Θέλει να αφοσιωθεί στην επιστημονική παιδεία και στη διάδοση της επιστήμης, μια δεύτερη μεγάλη του αγάπη, μόλις «κλείσει» και το τελευταίο χιλιόμετρο της διαδρομής που σημάδεψε τη ζωή του.

