Απίστευτες σκηνές στη Βοσνία, όπου ένα απλό τροχαίο εξελίχθηκε σε βίαιο καβγά, όταν ο ανήλικος γιος του οδηγού επιτέθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε όσους ήταν στο δρόμο.

Στο χωριό Trnovi της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, στον περιφερειακό δρόμο R401 κοντά στη Βελίκα Κλάντουσα, σημειώθηκαν σκηνές που οι αυτόπτες μάρτυρες παρομοίασαν με ταινία τρόμου.

Όλα ξεκίνησαν από ένα συνηθισμένο τροχαίο, όταν ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε σύγκρουση. Οι επιβάτες βγήκαν για να λογομαχήσουν, όμως η ένταση ξέφυγε και η λεκτική διαμάχη μετατράπηκε γρήγορα σε άγρια συμπλοκή.

Το σοκαριστικό βίντεο: Ανήλικος πίσω από το τιμόνι

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από τοπικά μέσα, φαίνεται ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα να πέφτει στο έδαφος μετά από το χτύπημα. Τότε, ο ανήλικος γιος του μπαίνει στο αυτοκίνητο, πατά γκάζι και επιχειρεί να χτυπήσει όσους συμμετείχαν στον καβγά.

Ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ οι υπόλοιποι έτρεξαν πανικόβλητοι να σωθούν. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Συλλήψεις και κατηγορίες που «δείχνουν» απόπειρα δολοφονίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι τα δύο άτομα (πατέρας και γιος) συνελήφθησαν, οι οποίοι εντοπίστηκαν μόλις 16 λεπτά μετά το συμβάν, τρία χιλιόμετρα μακριά.

Ο εκπρόσωπος Abdulah Keranović ανέφερε: «Η υπόθεση οδηγείται προς τον χαρακτηρισμό της απόπειρας δολοφονίας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω της εμπλοκής ανηλίκου.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κάρλοβατς και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία συνεχίζει η συλλογή στοιχείων για να διαλευκάνει πλήρως το περιστατικό.

Η τοπική κοινωνία έχει ξεσπάσει σε οργή, κάνοντας έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στους δρόμους, μετά τα σοκαριστικά γεγονότα που έθεσαν ζωές σε θανάσιμο κίνδυνο.

