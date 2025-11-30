Ακροατές ραδιοφώνου στο Μέριλαντ «πάγωσαν» όταν άγνωστος άνδρας αποκάλυψε on air ότι βρήκε πτώμα σε δάσος πριν από 18 ημέρες και… δεν είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.

Στο δημοφιλές ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Elliot in the Morning», ένας ανώνυμος ακροατής τηλεφώνησε για να πει ότι εντόπισε ένα πτώμα σε καταυλισμό στην κομητεία Φρέντερικ.

Μάλιστα, περιέγραψε την εμπειρία ως «απίστευτη» και παραδέχτηκε πως πάντα ήθελε να πέσει πάνω σε κάτι τέτοιο.

Επί 18 μέρες το κρατούσε κρυφό

Ο παρουσιαστής Έλιοτ Σεγκάλ σοκαρίστηκε και προσπάθησε απεγνωσμένα να τον κάνει να καλέσει τις αρχές. Ο άνδρας όμως παραδέχθηκε ότι πέρασαν 18 ημέρες από την ανακάλυψη, λέγοντας πως «μάλλον» θα το δήλωνε εκείνη τη μέρα επειδή… το είδε στον ύπνο του.

Ο άγνωστος ανέφερε ότι είχε τραβήξει φωτογραφίες του πτώματος και τις είχε στείλει στη ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ανάγκασε τους παραγωγούς να ζητήσουν ξανά το υλικό ώστε να ενημερώσουν οι ίδιοι την αστυνομία, αφού ο άνδρας δεν έδειχνε πρόθυμος.

Η επιβεβαίωση των αρχών και ο βασικός ύποπτος

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία του Φρέντερικ ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πτώμα σε δασική περιοχή κοντά στην East Street και την Carroll Creek Crossing. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τα αίτια θανάτου.

Ο ακροατής, που αρχικά συστήθηκε ως «Joseph» αλλά παραδέχθηκε ότι δεν είναι το πραγματικό του όνομα, έχει τραβήξει την προσοχή των αρχών. Η αστυνομία δήλωσε ότι εξετάζει κάθε διαθέσιμη πληροφορία και δεν αποκλείεται ο άνδρας να θεωρηθεί μάρτυρας ή ακόμη και ύποπτος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

