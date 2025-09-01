Οι «σκοτεινές» ιστορίες πίσω από αγαπημένα παιδικά παιχνίδια: Σκάνδαλα, απαγορεύσεις και θάνατοι (vid)

Τα παιχνίδια συνδέονται συνήθως με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, όμως πίσω από ορισμένα από τα πιο αγαπημένα μας βρίσκονται ιστορίες γεμάτες μυστήριο, ατυχήματα και σκάνδαλα που άλλαξαν για πάντα την εικόνα τους.

Αν και οι ενήλικες έχουν αρκετά αντικείμενα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «παιχνίδια», η έννοια αυτή είναι στενά δεμένη με την παιδική ηλικία. Όταν όλα πηγαίνουν καλά, ολόκληρος ο κόσμος ενός παιδιού μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τα παιχνίδια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιχνίδια είναι ασφαλή και κατάλληλα. Πολλά έγιναν εμβληματικά επειδή πούλησαν εκατομμύρια κομμάτια και έμειναν στη μνήμη των ανθρώπων με νοσταλγία. Άλλα όμως, τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν ποτέ, συνδέθηκαν με ατυχήματα, εγκληματικότητα ή ακόμα και θανάτους.

Οι κούκλες Labubu και... η φρενίτιδα της αγοράς

Οι Labubu πρωτοεμφανίστηκαν στη σειρά βιβλίων «The Monsters» του Kasing Lung το 2015. Την ίδια χρονιά βγήκαν και σε παιχνίδι, όμως η πραγματική έκρηξη ήρθε το 2025, με συλλεκτικές εκδόσεις σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η τιμή τους από 27,99 δολάρια έφτασε να πενταπλασιάζεται στη δευτερογενή αγορά.

Η φρενίτιδα οδήγησε και σε εγκλήματα: τον Αύγουστο του 2025, τέσσερις διαρρήκτες αφαίρεσαν Labubu αξίας 30.000 δολαρίων από κατάστημα στην Καλιφόρνια. Λίγες μέρες αργότερα, άλλο φορτίο ίδιας αξίας κλάπηκε από αποθήκη.

Επιπλέον, στην αγορά κυκλοφόρησαν απομιμήσεις, τα λεγόμενα «Lafufu», τόσο κακοφτιαγμένα που εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά. Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων προειδοποίησε το κοινό να τα αποφεύγει, αφού διαλύονταν σε μικρά κομμάτια που μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό.

Lawn Darts: Tο παιχνίδι που... σκότωνε

Τα Lawn Darts, γνωστά και ως jarts, ήταν ένα παιχνίδι εξωτερικού χώρου τη δεκαετία του 1980. Τα παιδιά πετούσαν μεγάλες, βαριές darts με μεταλλική αιχμή, με στόχο να καρφωθούν στο έδαφος. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: περισσότερα από 6.100 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο, τα περισσότερα παιδιά κάτω των 15.

Το πιο τραγικό περιστατικό συνέβη το 1987, όταν η 7χρονη Michelle Snow σκοτώθηκε από dart που διαπέρασε το κρανίο της. Ο πατέρας της ξεκίνησε εκστρατεία, οδηγώντας τελικά στην οριστική απαγόρευση του παιχνιδιού στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 1988.

Το αθώο αλλά σκοτεινό παρασκήνιο του Teddy Bear

Η ιστορία του πιο διάσημου λούτρινου ξεκίνησε το 1902, όταν ο πρόεδρος Θεόδωρος Ρούζβελτ αρνήθηκε να σκοτώσει μια δεμένη αρκούδα σε κυνήγι. Το περιστατικό έγινε γελοιογραφία και ενέπνευσε τους Morris και Rose Michtom να δημιουργήσουν το «Teddy’s Bear». Με την έγκριση του Ρούζβελτ, το αρκουδάκι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά η ιστορία πίσω του παραμένει άγρια.

Super Soaker: Το παιχνίδι-όπλο που απαγορεύτηκε

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα Super Soakers άλλαξαν για πάντα την έννοια του νεροπίστολου. Με μεγάλη πίεση και αποθήκη νερού, εκτόξευαν τεράστιες ποσότητες με δύναμη. Μέσα σε τρία χρόνια πουλήθηκαν 27 εκατομμύρια τεμάχια.

Ωστόσο, η υπερβολική ρεαλιστική τους χρήση προκάλεσε φόβο: σχολεία τα απαγόρευσαν, καταστήματα σταμάτησαν να τα πουλούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παιδιά τραυματίστηκαν όταν οι δεξαμενές γέμιζαν με επικίνδυνα υγρά, όπως χλωρίνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ