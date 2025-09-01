Οι Αταίριαστοι σχολίασαν την περμανάντ της Σούζη: «Θα σε στείλουμε στην Εθνική με τον Αντετοκούνμπο» (vid)

Με νέο look εμφανίστηκε η Χριστίνα Σούζη εντυπωσιάζοντας με την αλλαγή της και προκαλώντας σχόλια τόσο εντός στούντιο όσο και στα social media.

Με νέο λουκ εμφανίστηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ η Χριστίνα Σούζη κι όπως ήταν φυσικό, οι «Αταίριαστοι» δεν την άφησαν σε ησυχία. Ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε με ιδιαίτερο, μπασκετικό χιούμορ το κούρεμά της.

Η γνωστή μετεωρολόγος αποκάλυψε πως προχώρησε σε περμανάντ πριν από έναν μήνα, λίγο πριν φύγει για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή ήταν ένας τρόπος να ανανεωθεί, καθώς τα φυσικά κατσαρά μαλλιά της συνδυάστηκαν ιδανικά με το νέο στυλ.

Επικό σχόλιο του Χρήστου Κούτρα για το μαλλί της Χριστίνας Σούζη: «Θα σε στείλουμε στην Εθνική μαζί με τον Αντετοκούνμπο»

Ο παρουσιαστής Χρήστος Κούτρας δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ, κατά την είσοδό της στο πλατό: «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ, Μπομπ Μάρλεϊ. Τι αλλαγή look είναι αυτή; Θα σε στείλουμε στην Εθνική μαζί με τον Αντετοκούνμπο».

Η Σούζη απάντησε γελώντας, τονίζοντας πόσο εύκολη έκανε τη ζωή της η αλλαγή, καθώς το καλοκαίρι δεν χρειαζόταν καν να χτενίζεται: «Με το που έφυγα από 'δω, πήγα στο κομμωτήριο. Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι; Δεν χτενιζόμουν».

Η ίδια σημείωσε ότι η περμανάντ έχει επιστρέψει δυναμικά, όχι μόνο για γυναίκες αλλά και για άνδρες, οι οποίοι αφήνουν τα μπροστινά μαλλιά να μακρύνουν για να πετύχουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα. «Πρέπει να έχεις μαλλιά για να το κάνεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

