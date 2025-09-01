Σχολεία: Όλες οι αλλαγές για το νέο έτος – Αγιασμός, απουσίες, Ολοήμερο, Αγγλικά και νέα βιβλία (vid)

Η σχολική χρονιά ξεκινάει σε λίγες ημέρες με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ γονείς και μαθητές προετοιμάζονται για το πρώτο κουδούνι. Το υπουργείο Παιδείας φέρνει φέτος νέες ρυθμίσεις σε ωράρια, απουσίες, μαθήματα και βιβλία.

Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ο αγιασμός θα τελεστεί στις 08:15 το πρωί, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια θα ακολουθήσει λίγο αργότερα. Κάθε σχολική μονάδα θα ενημερώσει για την ακριβή ώρα στις αρχές του μήνα.

Νέα ωράρια στο ολοήμερο: Τρεις επιλογές αποχώρησης

Με βάση το νέο ΦΕΚ για το σχολικό έτος 2025-26, οι μαθητές του Ολοήμερου έχουν πλέον τρεις δυνατότητες αποχώρησης:

στις 14:55 (μετά την πρώτη ώρα της δεύτερης ζώνης), στις 15:50 (μετά τη δεύτερη ώρα της ίδιας ζώνης), στις 17:30 (με τη λήξη του προγράμματος).

Το νέο πλαίσιο στοχεύει να διευκολύνει τους γονείς, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ουσία του θεσμού, η ασφαλής και δημιουργική παραμονή των παιδιών μετά το τυπικό ωράριο.

Όριο απουσιών: Τι ισχύει

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% των ωρών κάθε μαθήματος. Για παράδειγμα, σε μάθημα με 150 ώρες διδασκαλίας, επιτρέπονται περίπου 15 απουσίες χωρίς επίπτωση. Αν ξεπεραστεί το όριο, υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού από τις τελικές εξετάσεις ή επανάληψης της τάξης.

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η καταμέτρηση απουσιών μπορεί να είναι περίπλοκη, ειδικά σε μεγάλα σχολεία ή όταν υπάρχουν δικαιολογημένα ιατρικά πιστοποιητικά. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν και να ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι γονείς ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή οικογενειακών δυσκολιών.

Το νέο μάθημα: «Λαχανόκηποι στα Σχολεία»

Από τον Δεκέμβριο, 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα Σχολεία», που θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026. Τα παιδιά θα δημιουργούν σχολικούς λαχανόκηπους, θα καλλιεργούν λαχανικά και βότανα με οικολογικές μεθόδους και θα μαθαίνουν βιωματικά για την αειφορία και τη συνεργασία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στη συμβολή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι μικροί μαθητές θα συνδέσουν τη μάθηση με την καθημερινότητα, κατανοώντας τη σημασία της φροντίδας και της υπευθυνότητας.

Αλλαγές στη διδασκαλία των Αγγλικών

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε νέο πλαίσιο για τις ξένες γλώσσες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η εκμάθηση ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ώστε να υπάρχει συνέχεια μέχρι και το Λύκειο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Α' και Β' Δημοτικού, με στόχους που ορίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατακτηθούν ανά ενότητα, σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ΙΕΠ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, ενώ το νέο πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το ΑΠΘ.

Νέα λογοτεχνικά βιβλία στα Δημοτικά

Αλλαγές φέρνει και η εισαγωγή της Λογοτεχνίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών. Οι μαθητές θα λάβουν έντυπα βιβλία που αντιστοιχούν στο επίπεδό τους:

«Ελληνική Μυθολογία» (Α΄ Δημοτικού)

«Μικρός Πρίγκηπας» (Β΄ Δημοτικού)

«Παραμύθι χωρίς Όνομα» (Γ΄ Δημοτικού)

Παράλληλα, όλα τα λογοτεχνικά βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσω της πλατφόρμας ebooks.edu.gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να τα αξιοποιούν με αναζητήσεις και σύγχρονα εργαλεία.

