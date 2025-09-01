Τραγικός απολογισμός στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό 6 Ρίχτερ: Πάνω από 600 νεκροί και 1.500 τραυματίες (vid)

Τραγωδία στο Αφγανιστάν μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή αφού πάνω από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 1.500 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία των περιοχών, όπου επικρατεί το απόλυτο χάος.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 1.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε το Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των Αρχών.

Σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς τρία χωριά καταστράφηκαν ολοσχερώς στην επαρχία Κουνάρ, ενώ δεκάδες άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες ψάχνουν επιζώντες στα συντρίμμια.

Το επίκεντρο και οι μετασεισμοί: Σκηνές χάους στα νοσοκομεία

Ο σεισμός καταγράφηκε 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ με εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τους 5,2 βαθμούς.

Afghanistan Earthquake Update 🚨



622+ Deaths

700+ Injured

Officially Confirmed ✅



A 6.2-magnitude earthquake struck Jalalabad in Nangarhar Province and Kunar Province.



Rescue Operation is Underway.

Prayers for Everyone ❤️🙏 #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/ZJEq2pPXmE — Mayank (@mayankcdp) September 1, 2025

Νοσοκομεία σε Κουνάρ και Νανγκαρχάρ έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, ενώ ελικόπτερα μεταφέρουν σοβαρά περιστατικά σε μεγαλύτερες πόλεις. Οι εικόνες δείχνουν στρατιώτες και πολίτες να μεταφέρουν τραυματίες σε αυτοσχέδια φορεία.

Ανθρωπιστική κρίση εν μέσω φυσικών καταστροφών

Η νέα καταστροφή έρχεται σε μια περίοδο που το Αφγανιστάν δοκιμάζεται από ανθρωπιστική κρίση, με τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την επιστροφή χιλιάδων μεταναστών. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί από φονικές πλημμύρες.

#AfghanistanEarthquake: Afghan official Bakhtar news agency has reported that Around 250 people have been killed and 500 others injured in the earthquake that struck the districts of Nurgal, Sawki, Watpur, Manogi, and Chapa Dara in #Kunar province last night. Officials say these… pic.twitter.com/KspP2lD2qG — Tahir Khan (@taahir_khan) September 1, 2025

Η χώρα, που βρίσκεται πάνω στη σύγκλιση τεκτονικών πλακών, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Το 2024, σεισμική ακολουθία στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων.

