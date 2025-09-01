Εκδρομέας δεν πήρε και τόσο καλά την επιστροφή του από τις διακοπές: «Για κατάθλιψη είμαι» (vid)

Οι διακοπές τελειώνουν για πολλούς εκδρομείς και - όπως είναι λογικό - τα συναισθήματα δεν είναι και τόσο πρόσχαρα, όπως και για τον νεαρό που επέστρεψε και τον έπιασε κατάθλιψη.

Με την «αυλαία» του καλοκαιριού να πέφτει, η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύονται συχνά από ένα μείγμα νοσταλγίας και… μικρής κατάθλιψης. Για πολλούς, το πέρασμα από τις παραλίες και τη χαλάρωση πίσω στη ρουτίνα της πόλης είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι περιμένουν.

Το λιμάνι του Πειραιά ήταν για άλλη μία φορά γεμάτο, με χιλιάδες εκδρομείς να επιστρέφουν στην Αθήνα απ' τις διακοπές τους. Μέσα σε αυτό το πλήθος κι ένας νεαρός που περιέγραψε με χιούμορ και ειλικρίνεια την ψυχολογία της επιστροφής, δίνοντας φωνή σε ένα αίσθημα που νιώθουν πολλοί.

Απογοητευμένος με την επιστροφή του ο εκδρομέας: «Τώρα είμαι για κατάθλιψη»

«Πέρασα πολύ ωραία. Είχα πάει στα Μάλια της Κρήτης για μία βδομαδούλα. Ξεκούραση όσο μπορέσαμε, είχε και λίγο ξενύχτι, αλλά ήταν ωραία», είπε αρχικά ο νεαρός όταν ρωτήθηκε απ' την ρεπόρτερ για το πως πέρασε στις διακοπές του.

Εν συνεχεία, η δημοσιογράφος ανέφερε τη δύσκολη επιστροφή στην πραγματικότητα, με τον εκδρομέα να μην φαίνεται και πολύ χαρούμενος γι' αυτό: «Τώρα είμαι για κατάθλιψη, αλλά εντάξει κι εδώ έχει ωραία ζωή, χαλαρά. Καλό μήνα! Όλα καλά θα πάνε», κατέληξε.

«Επιστροφές - Καταστροφές» στην Αθήνα: Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Χθες, τελευταία ημέρα του Αυγούστου (31/8) και η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα βρισκόταν στην κορύφωσή της. Πάνω από 33.000 άτομα επέστρεψαν στην πρωτεύουσα, ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες άλλοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, ταξιδεύοντας προς τα νησιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και τα στοιχεία των Λιμενικών Αρχών, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτό.

