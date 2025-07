Σεισμός 8,8 ρίχτερ στη Ρωσία: Τσουνάμι έπληξε την περιοχή και την Ιαπωνία, live εικόνα (vid)

Σεισμός-μαμούθ έπληξε τις ακτές της ανατολικής Ρωσίας, με τις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού να έχουν εκδώσει προειδοποιητικό συναγερμό για τσουνάμι.

Ισχυρότατος σεισμός 8,8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις ανατολικές ακτές της Ρωσίας στην περιοχή της Καμτσάτκα στον Ειρηνικό Ωκεανό, προκαλώντας τσουνάμι στη χώρα και στην Ιαπωνία, αλλά και προειδοποιήσεις σε δεκάδες χώρες. Επρόκειτο για την ισχυρότερη δόνηση των τελευταίων 73 ετών στη χώρα.

Το πρώτο κύμα έπληξε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ στις Κουρίλες νήσους, με 2.000 κατοίκους να απομακρύνονται άμεσα. Στην Ιαπωνία, ειδικά στη Χοκάιντο, μεταδόθηκαν εικόνες μαζικής εκκένωσης, ενώ η δημόσια τηλεόραση NHK προέτρεψε τον πληθυσμό να εγκαταλείψει τις παραλιακές ζώνες.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil