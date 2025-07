Ετσι θα «τελειώσει» ο κόσμος: Επιστήμονες αποκαλύπτουν τι θα γίνει αν εκραγεί το Ring of Fire (vid)

Μετά τον φονικό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία, επιστήμονες προειδοποιούν πως η δόνηση αυτή ίσως είναι μόνο η αρχή. Το επίκεντρο των ανησυχιών τους εστιάζει στην ηφαιστειακή ζώνη «Ring of Fire».

Η Ρωσία ταρακουνήθηκε από έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ κλίμακας 8,8 Ρίχτερ. Το σοκ που προκάλεσε δεν περιορίστηκε στα τοπικά τσουνάμι, τα οποία έπληξαν την Ιαπωνία, τη Χαβάη και τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ. Ο πραγματικός φόβος τώρα είναι τι μπορεί να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με επιστήμονες, τέτοιοι σεισμοί ενδέχεται να πυροδοτήσουν ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά μήκος της λεγόμενης ζώνης του Ring of Fire, μιας τεκτονικά ενεργής ζώνης 40.000 χιλιομέτρων που περιβάλλει τον Ειρηνικό και φιλοξενεί το 75% των ενεργών ηφαιστείων του κόσμου.

Η ηφαιστειακή έκρηξη του Κλιουτσέφσκοϊ στην Καμτσάτκα, που συνέβη λίγο μετά τον σεισμό, άναψε τα πρώτα «καμπανάκια». Επιστήμονες εκτιμούν πως η σεισμική δόνηση μπορεί να αποσταθεροποίησε τον θάλαμο μάγματος, λειτουργώντας ως καταλύτης για την έκρηξη.

The Klyuchevskaya Sopka volcano erupted shortly after the earthquake in Kamchatka.

