Φλωρίδης για επιθέσεις σε Ισραηλινούς τουρίστες: «Ο μεγαλύτερος στρατηγικός μας σύμμαχος» (vid)

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις αυξημένες, το φετινό καλοκαίρι, επιθέσεις των πολιτών σε Ισραηλινούς τουρίστες και τόνισε πως το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας.

Επίσης, αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, χαρακτηρίζοντας την ως «κίνηση απελπισίας» από την αντιπολίτευση.

«Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός μας σύμμαχος»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών, τονίζοντας: «Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας. Αυτές οι διαμαρτυρίες στόχευαν στο να "αυτοκτονήσουμε" ως χώρα».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εθνικής υπευθυνότητας, σημειώνοντας: «Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κλείνει τα λιμάνια της για το Ισραήλ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή! Πριν από τη Γάζα και τον οποιοδήποτε - που η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια εκεί - υπάρχει η πατρίδα που πρέπει να τίθεται πάνω από όλα».

Για την επικείμενη επιστροφή Τσίπρα: «Κίνηση απελπισίας»

Εν συνεχεία, ο κ. Φλωρίδης άσκησε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση: «Εδώ και έξι χρόνια δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει μια ουσιαστική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επιστροφή σε πρόσωπα που έχουν ήδη δοκιμαστεί και ηττηθεί επανειλημμένα, 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταδεικνύει "πολιτική απελπισία"».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτήρισε «δώρο για τον Μητσοτάκη»: «Προέρχεται από μια καταστροφική διακυβέρνηση και η επαναφορά του είναι μια λύση από το παρελθόν που πηγαίνει τη χώρα πίσω».

Παράλληλα, έκανε λόγο για οργανωμένα συμφέροντα που στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό: «Τον στηρίζει η διαπλοκή. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοια φροντίδα για κάποιον που δεν έχει πει λέξη τόσα χρόνια. Ξαφνικά, είναι παντού. Στόχος τους είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αδιαφορώντας για τη χώρα. Αν φύγει, θα οδηγηθούμε σε ακυβερνησία, με μια κυβέρνηση-μαριονέτα κάτω από την ολιγαρχία».

