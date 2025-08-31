«Shrekking»: Ποια είναι η νέα τοξική προϋπόθεση για να βγεις ραντεβού που εμπνεύστηκε από τον Shrek (vid)

Το Shrekking δεν προστατεύει από την απόρριψη οδηγεί σε τοξικές σχέσεις, ανασφάλειες και τραύματα. Τι προτείνουν οι ειδικοί.

Οι σχέσεις στον σύγχρονο κόσμο των dating apps έχουν γεννήσει δεκάδες όρους – από το breadcrumbing μέχρι το monkey barring. Τώρα όμως ήρθε κάτι τελείως διαφορετικό: το Shrekking.

Σε αντίθεση με άλλες τάσεις, το Shrekking δεν έχει να κάνει με το να πηδάς από σχέση σε σχέση. Πρόκειται για την επιλογή να βγεις με κάποιον που θεωρείς κατώτερό σου, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχεις το «πάνω χέρι» και δεν θα ρισκάρεις να πληγωθείς.

Γιατί συνδέεται με τον Shrek

Το όνομα προέρχεται από την ιστορία του Shrek και της Fiona. Ο Shrek θεωρείται ο «άσχημος» της σχέσης, γι’ αυτό και αρχικά δεν πίστευε ότι άξιζε την πριγκίπισσα. Κάπως έτσι, το trend περιγράφει τη νοοτροπία όσων βγαίνουν με κάποιον που βλέπουν ως «λιγότερο» από αυτούς – για λόγους εμφάνισης, status ή οικονομικής κατάστασης.

Τι λένε οι ειδικοί: «Είναι απάνθρωπο και επικίνδυνο»

Η Kayla Kibbe, editor στο Cosmopolitan, εξηγεί ότι το Shrekking είναι «αηδιαστικό και απανθρωποποιητικό». Αν πιστεύεις ότι μπορείς να αποφύγεις τον πόνο βγαίνοντας με κάποιον που θεωρείς κατώτερό σου, στην πραγματικότητα κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον άλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η νοοτροπία:

Ενισχύει την τοξική ιδέα ότι η αξία μας μετριέται από εξωτερικούς παράγοντες (πλούτο, εμφάνιση, status).

Οδηγεί σε σχέσεις-παγίδες , όπου δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση.

Καταλήγει να προκαλεί ακριβώς τον πόνο που ήθελες να αποφύγεις – το λεγόμενο «να σε Shrekkάρουν».

Οι αντιδράσεις στα social media

Το trend έχει ξεσηκώσει θύελλα online. Πολλοί χρήστες επισημαίνουν ότι:

«Δεν είναι ΟΚ να μειώνεις κάποιον μέσα από τέτοιες ορολογίες – δεν είμαστε στο δημοτικό.»

Άλλοι γύρισαν το αστείο ανάποδα, μιλώντας για το λεγόμενο “Getting Fiona’d”: όταν το προφίλ στο dating app μοιάζει με την πριγκίπισσα Fiona, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την φωτογραφία.

Ένας χρήστης μάλιστα παραδέχτηκε: «Είχα μια πανέμορφη γυναίκα που όμως ήταν αφόρητη diva. Το λάθος μου ήταν ότι έδωσα αξία μόνο στην εμφάνιση».

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όσοι καταφεύγουν στο Shrekking το κάνουν κυρίως από φόβο απόρριψης. Το «κατέβασμα του πήχη» μοιάζει με μηχανισμό άμυνας, όμως στην πραγματικότητα δεν προστατεύει από τον πόνο. Αντίθετα, οδηγεί σε σχέσεις χωρίς γνήσιο σεβασμό, ενισχύει τις ανασφάλειες και αφήνει ανοιχτά τραύματα από το παρελθόν. Η Kayla Kibbe προτείνει σε όσους αναγνωρίζουν αυτή τη συμπεριφορά να κάνουν ένα διάλειμμα από το dating και να σκεφτούν τι πραγματικά θέλουν από μια σχέση – ή ακόμη και να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού.

