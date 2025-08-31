Φίλοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνη στο Τέξας: Ο ένας κατέληξε νεκρός και ο άλλος κατηγορείται για φόνο

Μια παράλογη «δοκιμασία» μεταξύ δύο φίλων κατέληξε σε τραγωδία στο Τέξας, όταν ο ένας πυροβολούσε τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, μέχρι που έπεσε νεκρός και ο άλλος κατηγορείται για φόνο.

Θανατηφόρα πρόκληση μεταξύ δύο φίλων στο Χιούστον του Τέξας οδήγησε σε τραγωδία. Ο 37χρονος πυροβόλησε τον 34χρονο Βρετανό φίλο του στο κεφάλι με τουφέκι, παρά τα κράνη που φορούσαν για «προστασία».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Αυγούστου στο Χιούστον, όταν ο 37χρονος Σον Ο' Ντόνελ και ο φίλος του, Άαρον Πράουτ, 34 ετών, αποφάσισαν να παίξουν ένα θανατηφόρο παιχνίδι. Οι δύο άνδρες, μέσα στο σπίτι του πρώτου, έπαιρναν εναλλάξ σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στο κεφάλι με τουφέκι, φορώντας προστατευτικά κράνη.

Το κράνος δεν στάθηκε αρκετό: Ο ένας νεκρός και ο άλλος... κατηγορούμενος

Αν και θεωρητικά τα κράνη παρέχουν ανθεκτικότητα, στην πράξη δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγωδία. Ο Πράουτ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές υπογράμμισαν ότι τέτοια υλικά δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία απέναντι σε όλα τα είδη και την ένταση των πυροβολισμών.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, ούτε η απόσταση από την οποία εκτελούνταν οι πυροβολισμοί. Το γεγονός ότι η «δοκιμασία» πραγματοποιήθηκε σε κατοικημένη γειτονιά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις: «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο, υποτίθεται, φίλοι θα έπαιρναν σειρά να πυροβολούν ο ένας τον άλλον φορώντας κράνος, μέσα σε ένα σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σερίφης της κομητείας Χάρις, Εντ Γκονζάλες.

Ο Ο' Ντόνελ συνελήφθη στο σπίτι του και κατηγορείται επισήμως για φόνο. Αυτή τη στιγμή κρατείται στις φυλακές της κομητείας Χάρις, ενώ αναμένονται οι επόμενες δικαστικές διαδικασίες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αλλά και απορίες για το πώς δύο ενήλικοι άνδρες οδηγήθηκαν σε μια τόσο επικίνδυνη πράξη που έμελλε να αποβεί μοιραία.

