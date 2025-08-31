Τερατώδες παγόβουνο ορατό από το Διάστημα: Επιστήμονες προειδοποιούν για καταστροφικές συνέπειες

Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, ο A23a, διαλύεται με ρυθμούς-ρεκόρ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για απειλές στην Ανταρκτική και την παγκόσμια οικολογία.

Το παγόβουνο A23a, το μεγαλύτερο στον κόσμο, έχει αρχίσει να λιώνει με ανησυχητική ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να μιλούν για πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Το τεράστιο κομμάτι πάγου έχει μέγεθος ίσο με τη Χαβάη ή το Λος Άντζελες, ενώ το ύψος του ξεπερνά τα 310 μέτρα – δηλαδή είναι ψηλότερο ακόμη και από το Shard του Λονδίνου. Το γεγονός ότι είναι πλέον ορατό από το Διάστημα το καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και πιο επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα του πλανήτη.

Γιατί οι επιστήμονες μιλούν για «καταστροφή γενεών»

Η καθηγήτρια Nerilie Abram από το Australian National University προειδοποιεί ότι η κατάρρευση του A23a θα σημάνει «καταστροφικές συνέπειες για γενιές που έρχονται».

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, η Ανταρκτική βιώνει ήδη ραγδαίες αλλαγές στο παγοκάλυμμα, στα οικοσυστήματα και στους ωκεανούς. Ακόμα και κλάσματα βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας αρκούν για να επιταχύνουν την τήξη.

Κίνδυνος για τα ζώα της Ανταρκτικής

Η British Antarctic Survey εκτιμά ότι μέσα στον επόμενο μήνα το παγόβουνο θα φτάσει στη νότια Γεωργία, νησί που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες πιγκουίνους και φώκιες.

Αν το παγόβουνο «καρφωθεί» στην υφαλοκρηπίδα του νησιού, θα εμποδίσει τα ζώα να προσεγγίσουν τα παραδοσιακά σημεία τροφής τους. Αυτό σημαίνει ότι πολλά μικρά πιγκουινάκια δεν θα προλάβουν να ταΐστουν, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το είδος.

Η πορεία του A23a – Σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα

Ο φυσικός ωκεανογράφος Dr Andrew Meijers εξηγεί ότι το παγόβουνο βρισκόταν παγιδευμένο επί μήνες γύρω από ένα υποθαλάσσιο βουνό, αλλά πλέον κινείται με το ρεύμα προς τη Νότια Γεωργία.

Παρότι φαίνεται ακόμα συμπαγές στις δορυφορικές εικόνες, το παγόβουνο παρουσιάζει λιμνούλες στην επιφάνειά του, σημάδι ότι λιώνει πολύ πιο γρήγορα από τις προβλέψεις. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει προς τον Νότιο Ατλαντικό ή θα «κολλήσει» στην υφαλοκρηπίδα, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τι σημαίνει η κατάρρευση για τον πλανήτη

Η κατάρρευση ενός τόσο μεγάλου παγόβουνου δεν αφορά μόνο την Ανταρκτική. Αν ο A23a συνεχίσει να λιώνει με αυτούς τους ρυθμούς:

θα επιταχύνει την άνοδο της στάθμης των θαλασσών ,

θα προκαλέσει ανατροπές στα θαλάσσια ρεύματα ,

θα αλλάξει δραματικά την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Οι ειδικοί τονίζουν πως η περίπτωση του A23a είναι ένα ακόμη καμπανάκι για την κλιματική αλλαγή, δείχνοντας ότι ο πλανήτης πλησιάζει σε σημεία χωρίς επιστροφή.

Οι επιστήμονες καταλήγουν πως οι αλλαγές στην Ανταρκτική δεν είναι μακρινό σενάριο, αλλά τρέχουν ήδη με ταχύτητα-ρεκόρ. Όσο καθυστερεί η ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών, τόσο πιο ακραίες και μη αναστρέψιμες θα γίνονται οι συνέπειες.

Η εικόνα ενός παγόβουνου μεγέθους νησιού που λιώνει και απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες ζώα ίσως είναι η πιο επιβλητική και τρομακτική υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μελλοντική, αλλά παρούσα.

