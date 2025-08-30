Πήλιο: Ο πατέρας που πλακώθηκε με τους γυμνιστές κατήγγειλε και σεξουαλικές πράξεις

Διαστάσεις παίρνει το επεισόδιο ενός πατέρα με μια παρέα γυμνιστών αφού όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι προχώρησε και σε σεξουαλικές πράξεις.

Επεισόδιο σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες σε παραλία στο Νότιο Πήλιο, όταν ένας 34χρονος που έκανε μπάνιο με την οικογένειά του πιάστηκε στα χέρια με δύο άνδρες 40 και 53 ετών, μετά από παρατήρηση που τους έκανε επειδή έκαναν γυμνοί μπάνιο.

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει, αφού μετά την λεκτική αντιπαράθεση ακολούθησαν σπρωξίματα και κλωτσιές, κάτι που έφερε μεγάλη αναστάτωση στην παραλία. Οι υπόλοιποι λουόμενοι κάλεσαν την αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε τους τρεις άνδρες.

Τους είδε να προχωρούν σε σεξουαλικές πράξεις

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 34χρονος πατέρας κατέθεσε ότι το παιδί του, του μετέφερε πώς είδε το ζευγάρι να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, τόνισε πως πριν φτάσουν στο σημείο να πιαστούν στα χέρια, ζήτησε επανειλημμένα από τους δύο άνδρες να ντυθούν, καθώς έδιναν κακό παράδειγμα στο παιδί του.

Στο δικαστήριο, ο 34χρονος ισχυρίστηκε πως δεν τους χτύπησε, παρά μόνο τους έσπρωξε, ενώ εκείνος δέχθηκε χτυπήματα στα πλευρά και στο κεφάλι. Από την άλλη πλευρά, οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι δέχθηκαν άγριες κλωτσιές και γροθιές.

Οι δύο γυμνιστές έλαβαν προθεσμία για τις 9 Σεπτέμβρη προκειμένου να καταθέσουν ιατρικές γνωματεύσεις από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

