Άφησε το Χόλιγουντ για τη βιομηχανία των ταινιών για ενήλικες: Οι ιδιαίτερες ρήτρες προστασίας που υπογράφει

Μια πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες που άφησε την καριέρα της ηθοποιού του Χόλιγουντ αποκάλυψε τις ρήτρες στο συμβόλαιό της που την προστατεύουν.

Η Maitland Ward ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός του Χόλιγουντ, ωστόσο γρήγορα την εγκατέλειψε και στράφηκε στη βιομηχανία των ταινιών για ενήλικες.

Συστήθηκε με την κωμική σειρά «Boy Meets World» τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «White Chicks», «The Bold and The Beautiful» και «Dish Dogs», αλλά το 2019 αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της.

Βγάζει 10 φορές περισσότερα χρήματα πλέον

Αρκετά χρόνια αργότερα, η Ward είναι πλέον μια γνωστή πορνοστάρ και βγάζει 10 φορές περισσότερα από ό,τι ως mainstream ηθοποιός. Πιστεύει επίσης, ότι τυγχάνει «περισσότερου σεβασμού» από τον κόσμο από τότε που εντάχθηκε στη βιομηχανία των ταινιών για ενήλικες. «Πιστεύω πραγματικά ότι ο κόσμος μου φέρεται με περισσότερο σεβασμό αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει η Ward στο Fox News.

«Προωθώ τις εμπειρίες μου σε τηλεοπτική μορφή και μιλάω με ανθρώπους. Είναι τόσο σεβαστικοί και τόσο θετικοί απέναντι στην ιστορία μου, ειδικά οι νεότεροι και διάφοροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω», συνέχισε.

Η Ward κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Η απόδρασή μου από το Χόλιγουντ: Χωρίς απολογίες, χωρίς φιλτράρισμα και χωρίς ντροπή» τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι συγκεκριμένες ρήτρες που υπογράφει

Με τα χρόνια, η Ward ήταν εξαιρετικά ειλικρινής για το πώς είναι να εργάζεται κανείς ως πορνοστάρ και μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει συγκεκριμένες ρήτρες στα συμβόλαιά της. «Ο κόσμος νομίζει ότι ένα πλατό πορνό μοιάζει με ένα άγριο όργιο 24/7, αλλά δεν είναι — είναι πιο ελεγχόμενο από όσο θα μπορούσες να φανταστείς», αποκάλυψε στην εφημερίδα The Sun το 2022.

«Όλες οι σεξουαλικές στάσεις πρέπει να συμφωνηθούν, να καταγραφούν, ασπρόμαυρα. Συμφωνείτε γραπτώς να κάνετε σεξ στην ταινία και ακριβώς τι θα είναι αυτό το σεξ», ξεκαθάρισε. «Πρέπει να πεις ότι δεν είσαι υπό την επήρεια κανενός. Θα πρέπει να συμφωνήσεις προκειμένου οι ταινίες σου να πωληθούν σε κάποιο κατάστημα», τόνισε.

Επίσης, συμπλήρωσε ότι δεν έχει πιεστεί ποτέ από σκηνοθέτη ή συμπρωταγωνιστή της να κάνει κάτι που δεν θέλει. «Στα πλατό στα οποία συμμετείχα πάντα, αν πεις όχι, ο κανόνας είναι ότι τα γυρίσματα σταματούν χωρίς να γίνονται ερωτήσεις», πρόσθεσε.

