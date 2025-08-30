Επιστήμονες προειδοποιούν για τεράστιες μαύρες τρύπες που σχηματίζονται στο εσωτερικών των πλανητών: Τί θα συμβεί στη Γη

Μια ομάδα ερευνητών προειδοποίησε για τεράστιες μαύρες τρύπες που σχηματίζονται στο εσωτερικό πλανητών και θα μπορούσαν να έχουν αποκαλυπτικές επιπτώσεις.

Μια ανησυχητική νέα μελέτη επιστημόνων διαπίστωσε ότι ορισμένοι πλανήτες μπορεί να αναπτύξουν μαύρες τρύπες από το εσωτερικό τους, οι οποίες στη συνέχεια τους καταστρέφουν. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου , διαπίστωσε ότι η σκοτεινή ύλη μπορεί να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου στο κέντρο ορισμένων πλανητών, δημιουργώντας μια μαύρη τρύπα που τελικά καταβροχθίζει τον πλανήτη από μέσα προς τα έξω.

Η NASA εξήγησε: «Η σκοτεινή ύλη είναι η αόρατη κόλλα που συγκρατεί το σύμπαν ενωμένο. Αυτό το μυστηριώδες υλικό βρίσκεται παντού γύρω μας, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος της ύλης στο σύμπαν». Η σκοτεινή ύλη δεν δημιουργεί μαύρες τρύπες, αλλά μπορεί να βοηθήσει στο σχηματισμό τους.

Οι εξωπλανήτες και η σκοτεινή ύλη

Οι εξωπλανήτες (ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από ένα αστέρι έξω από το ηλιακό σύστημα) λέγεται ότι είναι «ιδανικοί ουράνιοι ανιχνευτές για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων της σκοτεινής ύλης», σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Χρησιμοποιώντας θεωρητικούς υπολογισμούς, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι εξωπλανήτες θα μπορούσαν να συλλέγουν σκοτεινή ύλη στους πυρήνες τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Mehrdad Phoroutan-Mehr, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, δήλωσε: «Εάν τα σωματίδια της σκοτεινής ύλης είναι αρκετά βαριά και δεν εξαϋλωθούν, μπορεί τελικά να εξελιχθούν σε μια μικροσκοπική μαύρη τρύπα. Αυτή η μαύρη τρύπα θα μπορούσε στη συνέχεια να αναπτυχθεί και να καταναλώσει ολόκληρο τον πλανήτη, μετατρέποντάς τον σε μια μαύρη τρύπα, με την ίδια μάζα που είχε ο αρχικός πλανήτης».

Τί θα συμβεί στη Γη

Οι επιστήμονες δεν ανησυχούν ιδιαίτερα με τα ευρήματα της νέας μελέτης σε ότι αφορά στον πλανήτη μας, καθώς η Γη δεν είναι εξωπλανήτης. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το ενδεχόμενο να κατακλύσει τον πλανήτη μας μια γιγάντια μαύρη τρύπα σύντομα.

«Οι αεριώδεις εξωπλανήτες διατρέχουν κυρίως κίνδυνο», ξεκαθάρισε ο Phoroutan-Mehr. «Σε αεριώδεις εξωπλανήτες διαφόρων μεγεθών, θερμοκρασιών και πυκνοτήτων, οι μαύρες τρύπες θα μπορούσαν να σχηματιστούν σε παρατηρήσιμες χρονικές κλίμακες, ενδεχομένως ακόμη και να δημιουργήσουν πολλαπλές μαύρες τρύπες κατά τη διάρκεια ζωής ενός μόνο εξωπλανήτη», εξήγησε.

«Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πώς οι έρευνες για εξωπλανήτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση υπερβαρέων σωματιδίων σκοτεινής ύλης, ειδικά σε περιοχές που υποτίθεται ότι είναι πλούσιες σε σκοτεινή ύλη, όπως το κέντρο του Γαλαξία μας», συμπλήρωσε.

