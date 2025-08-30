Ανησυχία προκαλεί η στάση απομονωμένης φυλής του Αμαζόνιου: Προειδοποιητικό μήνυμα

Απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου εντοπίστηκε να κάνει παράξενη κίνηση με τους ειδικούς να εκδίδουν προειδοποίηση.

Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου ζουν οι ιθαγενείς Mashco Piro, μια φυλή κυνηγών-τροφοσυλλεκτών που αποφεύγει ενεργά την επαφή με τους ξένους.

Σύμφωνα με την Survival International, η φυλή της οποίας τα προγονικά εδάφη είναι τα τροπικά δάση του νοτιοανατολικού Περού, θεωρείται η μεγαλύτερη ανέγγιχτη ομάδα στη Γη, αποτελούμενη από περίπου 750 άτομα. Η απόφαση να παραμείνουν απομονωμένοι δεν αφορά μόνο την προστασία του πολιτισμού τους, αλλά και της υγεία τους.

Η ανησυχητική κίνηση που έκαναν

Λόγω της παρατεταμένης απομόνωσής τους από τον έξω κόσμο, οι Mashco Piro δεν έχουν ανοσία σε κοινές ασθένειες που αντιμετωπίζονται στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως ακίνδυνες ασθένειες, όπως για παράδειγμα το κρυολόγημα θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες γι' αυτούς.

Σύμφωνα με μια νέα αναφορά, μέλη των Mashco Piro εθεάθησαν να εισέρχονται σε ένα κοντινό χωριό εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τους υλοτόμους στις εκτάσεις τους.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από τον Enrique Anez, πρόεδρο μιας κοντινής ομάδας ιθαγενών ο οποίος είπε ότι μέλη της Mashco Piro είχαν εντοπιστεί γύρω από το χωριό τους, τη Nueva Oceania. Το χωριό βρίσκεται σε βασικό σημείο πρόσβασης στις εκτάσεις του Mashco Piro. «Είναι πολύ ανησυχητικό· βρίσκονται σε κίνδυνο», είπε ο Anez.

Γιατί η βιομηχανία υλοτομίας αποτελεί απειλή για τις αυτόχθονες κοινότητες στον Αμαζόνιο

Όντας το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον πλανήτη, ο Αμαζόνιος παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος του πλανήτη, αποθηκεύοντας 150-200 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα και απελευθερώνοντας νερό στην ατμόσφαιρα καθημερινά.

Το τροπικό δάσος φιλοξενεί επίσης μερικές από τις πιο απομονωμένες κοινότητες του κόσμου. Ωστόσο, όλα αυτά απειλούνται λόγω της αύξησης της υλοτομίας στην περιοχή, μιας βιομηχανίας που είναι ιδιαίτερα επικερδής. «Μπορούμε να ακούσουμε τα μηχανήματα. Τα ακούν επίσης και οι απομονωμένοι άνθρωποι», τόνισε o Anez.

Πέρυσι, η Survival International δημοσίευσε φωτογραφίες ανθρώπων της φυλής Mashco Piro κοντά σε ζώνες υλοτομίας. Η επαφή μεταξύ της φυλής και των υλοτόμων ήταν παραδοσιακά βίαιη. Πέρυσι, δύο υλοτόμοι που εισήλθαν στην περιοχή Mashco Piro σκοτώθηκαν από επίθεση με τόξο και βέλη, γεγονός που προκάλεσε αυξημένες εκκλήσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ