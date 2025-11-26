Πυρκαγιά-κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι (vid)

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ουρανοξύστες σε συνοικία του Χονγκ Κονγκ, με 4.800 κατοίκους να μένουν παγιδευμένοι.

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 36 ανθρώπους, ενώ 279 παραμένουν αγνοούμενοι.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο σημείο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 29, από τους οποίους επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0 — ABC News (@ABC) November 26, 2025

Χιλιάδες παγιδευμένοι σε συγκρότημα-γίγας

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων, με συνολικά 2.000 διαμερίσματα και περίπου 4.800 κατοίκους. Οι φλόγες τύλιξαν όλα τα κτίρια, παγιδεύοντας πολλούς ανθρώπους στα διαμερίσματά τους, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε από τις χαρακτηριστικές σκαλωσιές από μπαμπού, που φλέγονταν ανεξέλεγκτα.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.

Στην περιοχή βρίσκονται 128 πυροσβεστικά οχήματα και 800 πυροσβέστες. Το μέγεθος της επιχείρησης είναι από τα μεγαλύτερα που έχει δει τα τελευταία χρόνια το Χονγκ Κονγκ.

Hong Kong Fire Kills 13, Injures 28

A fire broke out in Hong Lok Court,Tai Po, Hong Kong, and the severity level has been raised to five. So far, the fire has resulted in 13 deaths and 28 injuries.

Firefighters are making all-out efforts to extinguish the blaze.#HongKongFire pic.twitter.com/nrkuqQ9WQ0 — Bi Xia（互关） (@zhi1923) November 26, 2025

Πώς ξέσπασε και πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά άρχισε σε τέσσερις πολυκατοικίες, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το συγκρότημα και αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου από 1 σε 5, τη μέγιστη βαθμίδα στη σχετική κλίμακα.

Βίντεο δείχνουν τις φλόγες να «τρέχουν» πάνω στο εξωτερικό ικρίωμα από μπαμπού, ενώ τα προστατευτικά δίχτυα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος. Οι συγκεκριμένες σκαλωσιές χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε ανακαινίσεις και κατασκευές στο Χονγκ Κονγκ, παρά τους κινδύνους.

Η τοπική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο σταδιακής αντικατάστασής τους με ασφαλέστερα υλικά, ένα θέμα που αναμένεται τώρα να επανέλθει έντονα στην ατζέντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ