Ανακάλυψη από το διάστημα δείχνει ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν με μια ευφυή μέθοδο (vid)

Μια σημαντική ανακάλυψη ίσως να λύνει το μυστήριο για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο πριν από αιώνες.

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου προκαλούν δέος στους επισκέπτες της και παράλληλα πολλά ερωτηματικά για το πώς χτίστηκαν. Μια ανακάλυψη από το διάστημα σε έναν αρχαίο παραπόταμο του Νείλου έρχεται να δώσει την εξήγηση.

Το στεγνό πλέον υδάτινο κανάλι το οποίο κάποτε διέσχιζε τη Γκίζα, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των πυραμίδων.

Η εγγύτητα με το κανάλι ίσως επίσης, να εξηγεί γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση πυραμίδων σε αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή του Καΐρου, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού θα μπορούσε να υποστηρίξει τα διάφορα οικοδομικά υλικά που απαιτούνταν για τις κολοσσιαίες κατασκευές.

Ο παραπόταμος που εντόπισε το ραντάρ

Η ανακάλυψη έγινε από τη Δρ Έμαν Γκονέιμ, η οποία χρησιμοποίησε δορυφορικά δεδομένα ραντάρ από το διάστημα για να μελετήσει την κοιλάδα του Νείλου, τα οποία έδειξαν έναν «αόρατο κόσμο πληροφοριών κάτω από την επιφάνεια».

Μιλώντας στο IFLScience, η Γκονέιμ είπε: «Το μήκος πιθανώς ήταν πολύ μεγάλο, αλλά και το πλάτος αυτού του παραπόταμου σε ορισμένες περιοχές ήταν τεράστιο. Μιλάμε για μισό χιλιόμετρο ή περισσότερο σε πλάτος, κάτι που είναι ισοδύναμο με το πλάτος της σημερινής πορείας του Νείλου. Άρα δεν ήταν ένας μικρός παραπόταμος».

Το ανενεργό πλέον κανάλι ονομάστηκε Παραπόταμος Αχραμάτ και εκτεινόταν από τη Γκίζα έως το Φαγιούμ, διασχίζοντας εκπληκτικά 38 διαφορετικούς χώρους πυραμίδων. Ωστόσο, χωρίς επιβεβαίωση για το αν ο ποταμός ήταν ενεργός κατά τη διάρκεια των Παλαιών και Μεσαίων Βασιλείων, πριν περίπου 4.700 χρόνια, δεν μπορεί να καθοριστεί πλήρως αν το νερό χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει στην κατασκευή των πυραμίδων.

Η θεωρία της Γκονέιμ

Σύμφωνα με την Γκονέιμ, μια ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε είναι ότι αυτές οι πυραμίδες βρίσκονταν «ακριβώς στην όχθη του κλάδου που βρήκαμε», κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι ήταν «ναοί της κοιλάδας» που λειτουργούσαν σαν αρχαία λιμάνια.

Η έρευνα μπορεί να μην ξεκλειδώσει μόνο τα μυστικά των πυραμίδων, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει μέρη της αρχαίας Αιγύπτου που έχουν χαθεί εδώ και πολύ καιρό, καθώς οι πόλεις εξαφανίστηκαν όταν ο Νείλος μετακινήθηκε φυσικά. Η Γκονέιμ πρόσθεσε: «Καθώς οι παραπόταμοι εξαφανίζονταν και οι αρχαίες αιγυπτιακές πόλεις και κωμοπόλεις καταπλακώνονταν από ιζήματα και χάνονταν, δεν έχουμε ιδέα πού να τις βρούμε».

