Η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο ανοίγει στην Κίνα: Γίγαντας μεγαλύτερος από το Empire State Building (vid)

Η γέφυρα που θα καταρρίψει πολλά ρεκόρ με το που ανοίξει, είναι ένα βήμα πριν της δοθεί η επίσημη έγκριση για λειτουργεία, αφού πέρασε με επιτυχία την τελική φάση των κρίσιμων δοκιμών.

Η γέφυρα του Γκραν Κάνυον Χουατζιάνγκ στο Γκουιτζόου της νοτιοδυτικής Κίνας θα καταρρίψει πολλά παγκόσμια ρεκόρ όταν ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με ύψος 625 μέτρα, η κατασκευή θα έχει σχεδόν διπλάσιο ύψος από το Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Με μήκος 1.420 μέτρα, πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο και η μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή. Διασχίζοντας τον ποταμό Μπεϊπάν μέσω του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, η γέφυρα μεταφέρει τον αυτοκινητόδρομο Λιουτζί-Ανλόνγκ και συνδέει την Ειδική Περιοχή Λιουτζί και την κομητεία Ανλόνγκ.

Η κρισιμότητα της κατασκευής της γέφυρας: Από 90 λεπτά σε... 90 δευτερόλεπτα

Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περνούν αδέξια γύρω από γκρεμούς και στροφές στο πλαίσιο ενός χρονοβόρου ταξιδιού 90 λεπτών. Ωστόσο, η νέα γέφυρα θα μειώσει τη διαδρομή σε ένα μίνι-γραφικό «ταξίδι» 90 δευτερολέπτων.

Η κατασκευή του γιγαντιαίου έργου των 280 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησε το 2022. Οι εργάτες συναρμολόγησαν 93 γιγάντια τμήματα από ατσάλινο δοκό, που το καθένα ζύγιζε όσο ένα εμπορικό τζετ, πριν τα ανυψώσουν εκατοντάδες μέτρα πάνω από τον ποταμό.

Τη Δευτέρα (25/8), 96 φορτηγά που μετέφεραν 3.360 τόνους διέσχισαν τη γέφυρα σε διάστημα πέντε ημερών, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αντέξει το βάρος. Τώρα που πέρασε την κρίσιμη δοκιμασία αντοχής, η εντυπωσιακή οδογέφυρα απέχει εβδομάδες από το άνοιγμα για το κοινό. Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι η γέφυρα-ρεκόρ θα ενισχύσει επίσης τον τουρισμό στην περιοχή.

Ανελκυστήρας 200 μέτρων για αξιοθέατα που οδηγεί σε σημείο θέας στην κορυφή του πύργου, εσωτερικοί διαδρόμοι με γυάλινα δάπεδα, ακόμη και μια πλατφόρμα για bungee jumping, είναι μερικά απ' τα experience που θα προσφέρει αυτό το «αξιοθέατο».

Η υψηλότερη γέφυρα του κόσμου... αλλά όχι η ψηλότερη

Όταν ανοίξει, θα είναι η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο από άποψη ύψους καταστρώματος προς το έδαφος, από το δρόμο μέχρι το ποτάμι. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 565 μέτρων που είχε προηγουμένως καταγράψει η γέφυρα Ντούγκε του Μπεϊπαντζιάνγκ.

Δεν θα πάρει τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας, ωστόσο. Το «υψηλότερο» αναφέρεται στο πόσο μακριά βρίσκεται το κατάστρωμα πάνω από τον πυθμένα της κοιλάδας, ενώ το «ψηλότερο» αναφέρεται στο φυσικό ύψος της κατασκευής, τους υψωμένους πυλώνες που αγκυρώνουν τα καλώδια ανάρτησης.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να βασιλεύει σε αυτή την κατηγορία, χάρη στην Γέφυρα Μιγιό της Γαλλίας, με τους πύργους της να υψώνονται στα 343 μέτρα, πάνω από την κοιλάδα Ταρν.

