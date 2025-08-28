Αμερικανός μπήκε στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του και όταν βγήκε το επιχείρησε ξανά (vid)

Μέσα σε οκτώ χρόνια ένας άντρας στις ΗΠΑ προσπάθησε δύο φορές να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη πέρασε τέσσερα χρόνια στη φυλακή επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει την σύζυγό του. Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρά του το 2017 και παρά τον εγκλεισμό του φαίνεται ότι δεν έβαλε μυαλό.

Ο Ira Bernstein πριν μερικές μέρες παραδέχθηκε την ενοχή του καθώς επιχείρησε να δολοφονήσει εκ νέου την σύζυγό του Susan. Μάλιστα, προσπάθησε να παραποιήσει αποδεικτικά στοιχεία αφού όπως διαπιστώθηκε είχε πληρώσει επαγγελματία για να τον απαλλάξει από την γυναίκα του.

Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Ρόκλαντ, ο Bernstein προσπάθησε να δολοφονήσει την Susan ένα μόλις χρόνο μετά την αποφυλάκισή του το 2021. Αυτή τη φορά ζήτησε από έναν επαγγελματία εκτελεστή να το κάνει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, αλλά τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους με αποτέλεσμα να χωρίσουν το 2016 και ενώ η Susan υπέβαλε αίτηση για περιοριστικά μέτρα εναντίον του πρώην συζύγου της.

Αφού κρίθηκε ένοχος το 2017, εμφανίστηκε δακρυσμένος και μετανιωμένος στο δικαστήριο κατά την επιβολή της ποινής του, αλλά η πρώην σύζυγός του δεν το πίστεψε. Είπε ότι ένιωθε «ταπεινωμένος και ντροπιασμένος» και πως θα ήταν ένας «συμπονετικός και καλόκαρδος άνθρωπος στο μέλλον».

Παραδέχτηκε τα προβλήματα στον γάμο του αλλά τόνισε πως δεν θα έφτανε στο σημείο να σκοτώσει την γυναίκα του. Την ίδια στιγμή η Susan τον κατακεραύνωσε ενώπιον του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς τον «αδίστακτο» και «κακό» πατέρα.

Η δεύτερη απόπειρα και η προδοσία

Ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή του, ο Bernstein σχεδίασε και πάλι την δολοφονία της συζύγου του μαζί με τη νέα του σύντροφο. Το ζευγάρι φέρεται να έδωσε 100.000 δολάρια σε έναν επαγγελματία δολοφόνο για να σκοτώσει τη Susan, όμως εκείνος φαίνεται να τους πρόδωσε.

Το 2023, η Susan υπέβαλε άλλη μια αγωγή κατά του Bernstein, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για άλλη μια φορά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από ενάμιση έως τρία χρόνια όταν καταδικαστεί τον Δεκέμβριο.

