Στο «σφυρί» η βίλα του Μπερλουσκόνι: Εκεί φιλοξενούνταν τα διαβόητα πάρτι «bunga bunga» (vid)

Προς πώληση η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, που φιλοξένησε τα διαβόητα πάρτι «bunga bunga».

Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η βίλα του στη Σαρδηνία, η οποία για χρόνια φιλοξενούσε μεγάλες προσωπικότητες, έχει τεθεί και επίσημα προς πώληση.

Η Villa Certosa, το τεράστιο κτήμα στη Σαρδηνία που ανήκε στον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό και συνδέθηκε με τα διαβόητα «bunga bunga» πάρτι, αποτιμάται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και η αξία της ιδιοκτησίας εκτιμάται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία Fininvest, που διαχειρίζεται τα συμφέροντα της οικογένειας, τόνισε ότι εξετάζονται «διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία.

Η ξακουστή βίλα των 4.500 τ.μ.

Η βίλα που ανήκει πλέον στα πέντε παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, προωθείται στην αγορά από τον οίκο Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate. Αν επιτευχθεί πώληση στην αναφερόμενη τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως.

Το ακίνητο καλύπτει 4.500 τετραγωνικά μέτρα σε ένα πάρκο 120 στρεμμάτων με 126 δωμάτια. Η εκτίμηση του 2021 υπολόγισε την αξία της Villa Certosa στα 260 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι κληρονόμοι του Μπερλουσκόνι δεν είναι διατεθειμένοι να την πουλήσουν για λιγότερο από 500 εκατομμύρια.

Το κτήμα αποκτήθηκε από τον Μπερλουσκόνι το 1980 και φιλοξένησε παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Η βίλα βρίσκεται στην Costa Smeralda και διαθέτει κήπους με βεράντες γεμάτους κάκτους και ψεύτικους μεγαλίθους, πολλές πισίνες και μπανγκαλόου επισκεπτών γύρω από ένα τεχνητό ηφαίστειο. Επίσης, διαθέτει μια μυστική θαλάσσια σπηλιά που μπορεί κανείς να επισκεφθεί μόνο με σκάφος, μια πισίνα με θέμα τον Ποσειδώνα, ένα αμφιθέατρο ρωμαϊκού στιλ και ένα υπόγειο καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Τα διαβόητα πάρτι «bunga bunga»

Η Villa Certosa έγινε διάσημη ως σκηνικό των περιβόητων «bunga bunga» πάρτι, που σημάδεψαν την πολιτική καριέρα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Σύμφωνα με το firstpost.com, που επικαλείται τη Mirror, τα πάρτι «bunga bunga» ήταν «πολυτελή σεξουαλικά πάρτι» όπου νεαρές γυναίκες φέρονται να χόρευαν και να γδύνονταν για τον πρώην πρωθυπουργό.

Ξεκινούσαν με δείπνο που είχε φαγητά με κόκκινο, λευκό και πράσινο χρώμα της τρίχρωμης σημαίας της Ιταλίας και τελείωναν με τον Μπερλουσκόνι να επιλέγει μία ή περισσότερες γυναίκες με τις οποίες πέρναγε τη νύχτα.

Η Ιμάν Φαντίλ, ένα μαροκινό μοντέλο που ήταν τακτική καλεσμένη σε αυτά τα πάρτι, κατέθεσε το 2012 εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, αποκαλύπτοντας ότι οι γυναίκες ντύνονταν καλόγριες και γδύνονταν ενώ εκτελούσαν πρόστυχους χορούς με στύλους.

