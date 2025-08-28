Αεροπορική εταιρεία προκαλεί την οργή με νέο κανόνα για plus size επιβάτες

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο νέος κανονισμός μιας αεροπορικής εταιρείας που αφορά plus size επιβάτες.

Μια αεροπορική εταιρεία προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο (μεταξύ των οποίων και ακτιβιστών για θέματα plus size), μετά την ανακοίνωση ενός αμφιλεγόμενου νέου κανόνα που αφορά στις θέσεις. Η Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι οι ταξιδιώτες που δυσκολεύονται να χωρέσουν σε μία μόνο θέση στο αεροπλάνο ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε ότι η νέα πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 2026 , οπότε και η εταιρεία σχεδιάζει να αναθέσει στους επιβάτες τις θέσεις, εγκαταλείποντας την μακροχρόνια ιδιόμορφη ιεροτελεστία επιβίβασης, που επέτρεπε στους ταξιδιώτες να επιλέγουν οι ίδιοι τις θέσεις τους αφού πατήσουν το πόδι τους στο αεροπλάνο.

Η Southwest έδινε μέχρι τώρα τη δυνατότητα στους επιβάτες plus size, είτε να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση εκ των προτέρων και να διεκδικήσουν τα χρήματά τους πίσω, είτε να ζητήσουν μια δωρεάν επιπλέον θέση ενώ βρίσκονται στο αεροδρόμιο. Τώρα, αυτό φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, καθώς η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα (25/8), με την οποία κάνει γνωστό ότι όποιος χρειάζεται επιπλέον θέση θα πρέπει να την πληρώσει εκ των προτέρων - και δεν υπάρχει πλέον εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

Η ανακοίνωση και οι νέοι κανονισμοί

Η ανακοίνωση της Southwest Airlines που προκάλεσε τις αντιδράσεις αναφέρει: «Για να διασφαλίσουμε χώρο, ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική επιπλέον θέσης ότι θα πρέπει να την αγοράσουν κατά την κράτηση».

Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι θα μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα για μια δεύτερη θέση, εφόσον η πτήση δεν είναι πλήρως κρατημένη κατά την αναχώρηση και εφόσον και τα δύο εισιτήρια αγοράστηκαν στην ίδια κράτηση. Ο επιβάτης πρέπει επίσης, να καταγράψει το αίτημα επιστροφής χρημάτων εντός 90 ημερών από την πτήση.

Η νέα πολιτική ορίζει ότι όσοι δεν κάνουν κράτηση επιπλέον θέσης εκ των προτέρων, θα πρέπει να αγοράσουν μία στο αεροδρόμιο, η οποία θα κοστίζει πιθανότατα θα έχει διαφορετικό κόστος από την προκρατημένη θέσης τους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και η πτήση είναι πλήρης, θα γίνει εκ νέου κράτηση σε άλλη πτήση.

Αντιδράσεις για τη νέα πολιτκή της αεροπορικής εταιρείας

Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε ορισμένες ομάδες υπέρμαχων της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα και σε ομάδες υπεράσπισης των plus size ατόμων, όπως η Tigress Osborn, εκτελεστική διευθύντρια του Εθνικού Συνδέσμου για την Προώθηση της Αποδοχής του Λίπους, η οποία δήλωσε στην Washington Post ότι κάποια άτομα δεν θα έχουν τη δυνατότητα πλέον να ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Ο Jason Vaughn, ταξιδιωτικός πράκτορας από το Ορλάντο, ο οποίος δημοσιεύει ταξιδιωτικές συμβουλές για άτομα plus size στον ιστότοπό του, Fat Travel Tested, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα κάνει την εμπειρία πτήσης χειρότερη για όλους».

Η Southwest Airlines από την πλευρά της δήλωσε στο UNILAD: «Ενημερώνουμε τις πολιτικές μας, καθώς προετοιμάζουμε την επιχείρησή μας, τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας για τις θέσεις που τους έχουν ανατεθεί στις 27 Ιανουαρίου 2026. Για να διασφαλίσουμε χώρο, επικοινωνούμε με τους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική για επιπλέον θέσεις, ώστε να την αγοράσουν κατά την κράτηση».

