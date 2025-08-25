Εγκληματολόγοι εξιχνίασαν δολοφονία 17χρονου μέσω σχόλιου στο Facebook και αγγελίας στο Marketplace (vid)

Ντοκιμαντέρ true crime αποκάλυψε πώς ένα απλό σχόλιο στο Facebook και μια αγγελία στο Marketplace βοήθησαν να εξιχνιαστεί η σοκαριστική δολοφονία ενός 17χρονου.

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Killer at the Crime Scene» παρουσίασε πώς επιστήμονες και ειδικοί εγκληματολόγοι κατάφεραν μέσα από δύο λέξεις ενός σχολίου στο Facebook και μίας αγγελίας στο Marketplace να εξιχνιάσουν τη δολοφονία ενός νεαρού.

Η υπόθεση αφορούσε τον 17χρονο Connor Lyons, που βρέθηκε νεκρός στις όχθες του ποταμού Hull τον Ιανουάριο του 2021. Ο έφηβος είχε στραγγαλιστεί και πνιγεί στις 18 Ιανουαρίου, με το σώμα του να εντοπίζεται την επόμενη μέρα.

Όταν βρέθηκε το πτώμα, οι αρχές αρχικά θεώρησαν ότι ίσως επρόκειτο για ατύχημα, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης. Ωστόσο, η εικόνα άρχισε να αλλάζει όταν παρατηρήθηκε πως έλειπαν προσωπικά αντικείμενα του Connor. Πιο συγκεκριμένα, από τη σκηνή του εγκλήματος απουσίαζε το κινητό του, ένα χρυσό βραχιόλι και το ποδήλατό του.

Το ποδήλατο στο Marketplace και το σχόλιο δύο λέξεων στο Facebook

Η έρευνα πήρε καθοριστική τροπή όταν το ποδήλατο του Connor εντοπίστηκε να πωλείται στο Marketplace του Facebook. Ο πωλητής ήταν ο 21χρονος Cole Jarvis, γνωστός στην περιοχή για τη συναναστροφή του με μικρότερους εφήβους.

Η μητέρα του Connor, Kelly Lyons, αποκάλυψε σε άλλο ντοκιμαντέρ (Killer in my Village: Connor Lyons) ότι ο Jarvis είχε σχολιάσει σε φωτογραφία του γιου της: «RIP Connor», λίγο μετά τον εντοπισμό της σορού. Η ίδια, μετά την επίλυση της δολοφονίας είπε: «Είναι αηδιαστικό».

Παρά τον ισχυρισμό του ότι γνώριζε ελάχιστα τον Connor, τα ψηφιακά ίχνη έδειξαν το αντίθετο. Οι δύο νεαροί είχαν στενή σχέση, η οποία είχε χαλάσει τους τελευταίους μήνες. Ο Jarvis είχε πουλήσει μια μηχανή χώματος που ανήκε στον Connor, τον εκβίαζε και τον είχε χτυπήσει.

Η καταδίκη: 21 χρόνια ποινή φυλάκισης

Ο Cole Jarvis τελικά κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία, χωρίς ποτέ να δώσει εξηγήσεις για το κίνητρό του. Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκισης.

Η οικογένεια του Connor δήλωσε μετά την απόφαση: «Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε τα 18α γενέθλιά του. Ο Connor ήταν γεμάτος ζωή και δυνατότητες, αλλά δεν θα τις εκπληρώσει ποτέ. Το μόνο που μας μένει είναι το πένθος και ο εφιάλτης των τελευταίων του στιγμών που του στέρησε ο Jarvis».

