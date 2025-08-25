«Τρομακτικό» ρεκόρ Guiness από Κροάτη δύτη: Έμεινε μέσα στη θάλασσα σχεδόν μισή ώρα (vid)

Κροάτης ελεύθερος δύτης κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, μένοντας κάτω από το νερό σχεδόν μισή ώρα. Το κατόρθωμά του σόκαρε τους χρήστες του διαδικτύου που τον αποκάλεσαν «Αquaman».

Ο Βιτομίρ Μαρίτσιτς από την Κροατία κατάφερε να κρατήσει την αναπνοή του για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, μπαίνοντας έτσι στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Το επίτευγμα του ξεπέρασε κατά πέντε λεπτά το προηγούμενο ρεκόρ και είναι σχεδόν διπλάσιο από τον χρόνο που μπορεί να μείνει χωρίς αέρα ένα δελφίνι.

Η είδηση έγινε viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους. «Αυτό είναι τρελό», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτός ο τύπος είναι ο πραγματικός Aquaman», με έναν τρίτο να προσθέτει: «Απίστευτο, δεν το χωράει το μυαλό μου».

Πώς κατάφερε ο Κροάτης να μπει στο Ρεκόρ Γκίνες

Λίγο πριν την κατάδυση, ο Μαρίτσιτς ανέπνευσε για 10 λεπτά καθαρό οξυγόνο, γεμίζοντας το αίμα του με πενταπλάσια ποσότητα σε σχέση με έναν μέσο άνθρωπο. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αυτή τη μέθοδο, μπορεί να μείνει κάτω από το νερό για 10 λεπτά, χρόνος που από μόνος του θεωρείται υπεράνθρωπος. Ο Σέρβος Μπράνκο Πέτροβιτς κατέχει το ρεκόρ χωρίς επιπλέον οξυγόνο, με 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

Ο κίνδυνος του freediving

Παρά την εντυπωσιακή του διάσταση, το άθλημα του freediving κρύβει μεγάλους κινδύνους. Χαρακτηριστική είναι η τραγική ιστορία του Αμερικανού Νίκολας Μεβόλι, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2013 σε αγώνα στις Μπαχάμες, εξαιτίας αιμορραγίας στους πνεύμονες μετά την ανάδυση.

