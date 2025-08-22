Μείωση αφίξεων αλλά αύξηση εσόδων στον τουρισμό: Ποια εθνικότητα άφησε τα περισσότερα λεφτά

Παρά τη μείωση στις αφίξεις, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση εσόδων από τον τουρισμό το 2025, κυρίως χάρη στους Αμερικανούς επισκέπτες.

Μικρότερος αριθμός τουριστών, αλλά περισσότερα έσοδα κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι Αμερικανοί «σώζουν» την εικόνα, ενώ νέα μελέτη εγείρει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του μοντέλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024.

Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ανήλθε στα 623 ευρώ, με τους Γερμανούς και Βρετανούς να παραμένουν πολυπληθέστεροι, αλλά τους Αμερικανούς, Ρώσους και Γάλλους να δαπανούν σημαντικά περισσότερα χρήματα.

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν τα περισσότερα: Η εντυπωσιακή άνοδος των Αμερικανών

Αναλυτικά, η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλλία: 747 €

Γερμανία: 739 €

Ην. Βασίλειο: 711 €

ΗΠΑ: 1.015 €

Ρωσία: 912 €

Ιταλία: 558 €

ΕΕ/Ευρωζώνη συνολικά: 662 €

Συνολικά, τα ταξιδιωτικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 268 εκατ. ευρώ (+8,8%), φτάνοντας τα 3,3 δισ. ευρώ, παρά τη μικρή πτώση στις αφίξεις.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα έπαιξαν οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι το πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασαν τις 694.000 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με πέρυσι.

Οι ανησυχίες για το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού

Παρά τη θετική συμβολή στα έσοδα, η έκθεση της Eurobank με τίτλο «Πυλώνας τουρισμού: Βασικά χαρακτηριστικά, επίδραση στην οικονομία, προκλήσεις, ευκαιρίες και προτάσεις πολιτικής» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η τράπεζα επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση:

Περισσότεροι τουρίστες, αλλά με μικρότερη διάρκεια διαμονής

Λιγότερες συνολικές δαπάνες ανά ταξίδι

Ενδεχόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών

Όπως τονίζει η Eurobank, η μακροχρόνια διατηρησιμότητα αυτού του μοντέλου δεν είναι δεδομένη και απαιτούνται νέες πολιτικές για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ