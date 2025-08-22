Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

Ένα αρχαίο κρανίο που βρέθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων προκαλεί νέα ερωτήματα για την ανθρώπινη εξέλιξη, καθώς δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό είδος.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παλαιοανθρωπολογίας φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την επανεξέταση ενός κρανίου που ανακαλύφθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων, στη βόρεια Ελλάδα. Παρόλο που το εύρημα είχε εντοπιστεί ήδη από το 1960, η επιστημονική κοινότητα παρέμενε διχασμένη για την ταυτότητα και την ηλικία του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Evolution, το κρανίο χρονολογείται πλέον στα 286.000 χρόνια πριν. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο σειράς ουρανίου (U-series), μια τεχνική ιδανική για σπηλαιολογικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του Πετραλώνων.

Το κρανίο, που βρέθηκε ενσωματωμένο στον βράχο χωρίς κάτω γνάθο, δεν φαίνεται να αντιστοιχεί σε κανένα από τα ήδη γνωστά ανθρώπινα είδη. Ενώ παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο από Νεάντερταλ όσο και από πρώιμους Homo sapiens, δεν εντάσσεται απόλυτα σε καμία κατηγορία.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να προσδιορίσουν με βεβαιότητα την εξελικτική του προέλευση, ωστόσο η σημασία του είναι καθοριστική. Η εποχή στην οποία φαίνεται να έζησε το άτομο στο οποίο ανήκε το κρανίο, συμπίπτει με μια κρίσιμη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης στην Ευρώπη.

Η νέα μελέτη αναζωπυρώνει τις θεωρίες και τις συζητήσεις γύρω από τη θέση του κρανίου στην ανθρώπινη ιστορία, κάνοντας πολλούς επιστήμονες να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης άγνωστων ειδών της ανθρώπινης οικογένειας.

