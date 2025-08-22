Γερμανία: Νεοναζί καταδικάστηκε για υποκίνηση βίας, δήλωσε τρανς και πάει σε γυναικεία φυλακή

Καταδικασμένος ακροδεξιός άλλαξε φύλο μετά την φυλάκισή του. Θα εκτίσει την ποινή του σε γυναικείο σωφρονιστικό κατάστημα στη Γερμανία.

Σε γυναικείο σωφρονιστικό κατάστημα αναμένεται να μεταφερθεί ο Sven Liebich, πρόσωπο γνωστό στη Γερμανία για την ακροδεξιά του ρητορική, ο οποίος καταδικάστηκε το 2023 για υποκίνηση μίσους και άλλες αδικήματα. Ο Liebich δήλωσε το 2024 ότι αυτοπροσδιορίζεται πλέον ως τρανς γυναίκα, αλλάζοντας επισήμως και το όνομά του σε Marla-Svenja Liebich.

Η απόφαση αυτή προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις και ευρύτερη συζήτηση στη Γερμανία, κυρίως σε σχέση με το νέο νομικό πλαίσιο περί αυτοπροσδιορισμού φύλου, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή καταχώρισης φύλου χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις ή διαγνώσεις.

Η καταδίκη και η μεταφορά

Ο Liebich είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2023 σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή από δικαστήριο της Σαξονίας-Άνχαλτ για σειρά ποινικών παραβάσεων που σχετίζονται με υποκίνηση βίας, εξύβριση και δυσφημιστικές ενέργειες. Μετά την αποτυχημένη έφεση, εκκρεμούσε η μεταφορά του στη φυλακή.

Ωστόσο, η αλλαγή του φύλου στο ληξιαρχείο προς τα τέλη του 2024 επηρέασε τον τρόπο εκτέλεσης της ποινής του, καθώς οι αρχές αποφάσισαν να τον στείλουν σε γυναικείο κατάστημα κράτησης.

German neo-Nazi Sven Liebich, jailed in 2023 for hate speech, legally changed gender to female and adopted the name Marla-Svenja.



Now set to serve the 18-month sentence in a women’s prison. pic.twitter.com/wiLoTiPX8x — Clash Report (@clashreport) August 21, 2025

Έντονες αμφιβολίες

Το γεγονός ότι ο Liebich είχε στο παρελθόν εκφράσει ανοιχτά εχθρότητα απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κίνητρα πίσω από την απόφασή του να αλλάξει καταχώρηση φύλου. Πολλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η αλλαγή αυτή αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, με ορισμένους σχολιαστές να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ειλικρίνειά της.

Ο νέος νόμος για την αυτοδιάθεση φύλου, που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, επιτρέπει την αλλαγή ταυτότητας φύλου μέσω μιας απλής διοικητικής διαδικασίας, χωρίς την υποχρέωση ιατρικών εξετάσεων, ψυχιατρικής γνωμάτευσης ή φυσικής μετάβασης. Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιπαραθέσεις, κυρίως γύρω από το ενδεχόμενο καταχρήσεων του συστήματος.

Αναμένεται απόφαση από τη διοίκηση των φυλακών

Ο γενικός εισαγγελέας της περιοχής δήλωσε ότι η τελική απόφαση για την κράτηση θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση της διοίκησης της φυλακής. Αν εκτιμηθεί ότι η παρουσία του καταδίκου συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια των υπολοίπων κρατουμένων, τότε μπορεί να εξεταστεί η μεταφορά του σε άλλη μορφή κράτησης.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη Γερμανία, με αρκετούς να ζητούν επανεξέταση του πλαισίου που διέπει τον αυτοπροσδιορισμό σε περιβάλλοντα όπως τα σωφρονιστικά ιδρύματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ