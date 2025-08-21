Βρετανοί τουρίστες αφήνουν Ισπανία και Ελλάδα: Αναζητούν νέους προορισμούς το καλοκαίρι του 2025

Οι Βρετανοί τουρίστες αλλάζουν συνήθειες, όσον αφορά τις διακοπές τους, καθώς φαίνεται πως αφήνουν τη Μεσόγειο για άλλους προορισμού...

Οι Βρετανοί τουρίστες έχουν -απ' ότι φαίνεται και στους αριθμούς- άλλες προτιμήσεις για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σε σχέση με ό,τι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι η παραδοσιακή αγάπη των Βρετανών για τη Μεσόγειο, και συγκεκριμένα την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, φαίνεται να... ψυχραίνεται σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για πιο απομακρυσμένους προορισμούς, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ταϊλάνδη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με έρευνα της Virgin Media για το 2025, οι επισκέψεις Βρετανών στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με πέρυσι, με τις διαμαρτυρίες για τον υπερτουρισμό και το κλείσιμο παραλιών στην Κόστα Μπλάνκα να επηρεάζουν αρνητικά τη δημοφιλία της χώρας. Παρόμοια πτώση καταγράφεται και για την Ελλάδα (-7%), αλλά και την Πορτογαλία (-5%).

Αντίθετα, αυξάνονται οι προτιμήσεις στον Καναδά στο 9%, ενώ οι ΗΠΑ φτάνουν το 17%, ξεπερνώντας τη Γαλλία που υποχώρησε στο 14%. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκεντρώνουν το 8% της βρετανικής τουριστικής κίνησης, ενώ η Ταϊλάνδη και η Αυστραλία βρίσκονται στο 5%.

Ο Christian Hindennach, Εμπορικός Διευθυντής της Virgin Media O2, επισημαίνει πως «οι Βρετανοί αναζητούν νέους προορισμούς πέρα από την Ευρώπη».

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το καλοκαίρι του 2025 σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη βρετανική τουριστική συμπεριφορά, με τους παραθεριστές να προτιμούν διαφορετικούς και μακρινότερους προορισμούς έναντι των κλασικών μεσογειακών θερέτρων.

