Συναγερμός στην Ισπανία: Κλείνουν παραλίες λόγω των θανατηφόρων θαλάσσιων πλασμάτων «Μπλε Δράκοι»

Απαγορεύτηκε το μπάνιο σε 7 μίλια παραλιών στην Κόστα Μπλάνκα, λόγω των επικίνδυνων «μπλε δράκων».

Συναγερμός σήμανε στην Κόστα Μπλάνκα, καθώς οι αρχές έκλεισαν παραλίες στο Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, λόγω της εμφάνισης του επικίνδυνου θαλάσσιου πλάσματος Glaucus atlanticus, γνωστού και ως «μπλε δράκος».

Το εντυπωσιακό πλάσμα, που έχει χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος του ωκεανού», τρέφεται με εξαιρετικά δηλητηριώδη πλάσματα και αποθηκεύει τη τοξίνη σε υψηλή συγκέντρωση, καθιστώντας το κεντρί του ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Σάες δήλωσε: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Γκουαρνταμάρ. Απαγορεύεται το μπάνιο, μετά την εμφάνιση στην παραλία δύο Glaucus atlanticus. Παρά το εντυπωσιακό χρώμα και μικρό του μέγεθος (2,5 εκ.), είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να το αγγίζετε».

Τα συμπτώματα από τσίμπημα περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Οι αρχές ζητούν από το κοινό να μην αγγίζει το πλάσμα, ακόμη και με γάντια, και να ειδοποιεί ναυαγοσώστες ή τις αρχές.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας, ενώ συνεργεία παρακολουθούν την ακτογραμμή για εμφανίσεις κι άλλων «μπλε δράκων». Παρότι αρκετοί λουόμενοι αγνόησαν την απαγόρευση, ρισκάροντας πρόστιμα, οι ναυαγοσώστες επαναλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις συνεχώς.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα και στη Λα Λινέα, κοντά στο Γιβραλτάρ, ενώ το 2018 είχαν επιβληθεί παρόμοιοι περιορισμοί λόγω εισβολής μεδουσών Portuguese Men O’ War. Τότε, ένα 11χρονο αγόρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από τσίμπημα.

