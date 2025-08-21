Αδωνις Γεωργιάδης για το ΕΣΥ: «Μη μου πείτε μπράβο. Δεν με αντέχετε, με σιχαίνεστε, φωνάζω... αλλά όχι ότι το σύστημα καταρρέει» (vid)

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις νέες υπηρεσίες του ΕΣΥ.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αιχμή τα αποτελέσματα της Eurostat για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν πως πολλοί πολίτες δήλωσαν πως δεν είχαν πρόσβαση στην απαραίτητη φροντίδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Δεν υποτιμώ τον δείκτη, βάζω στοίχημα ότι του χρόνου θα πάμε αρκετά καλύτερα, γιατί βλέπω τη διαφορά», ενώ πρόσθεσε: «Στην Ελλάδα, τα έχουμε όλα τζάμπα. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μη βρήκε θεραπεία λόγω εισοδήματος, αυτό απαγορεύεται. Σε αυτό είμαστε πιο γαλαντόμοι από οποιοδήποτε άλλο σύστημα του κόσμου».

Αναφερόμενος στο πώς προκύπτουν τα δεδομένα: «Η Eurostat κάνει μια δημοσκόπηση. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις πράγματι η Υγεία είναι χάλια. Εμείς γι’ αυτό βάλαμε το σύστημα αυτοαξιολόγησης, για να ρωτάμε τους χρήστες, όχι την κοινή αντίληψη. Βάζω δημόσιο στοίχημα, του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτερα».

Για τα κενά στα νοσοκομεία, παραδέχτηκε ελλείψεις, αλλά υποστήριξε ότι η εικόνα βελτιώνεται: «Έχουμε περισσότερο προσωπικό από οποιαδήποτε περίοδο στην ιστορία μας. Όσο είμαι εγώ υπουργός, δεν πρόκειται να φύγει κανένας επικουρικός. Θα τους ανανεώσουμε όλους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «φέτος, τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν καλυφθεί κατά 82%», ενώ ανέφερε πως γίνονται «4 με 5.000 προσλήψεις τον χρόνο».

Χαρακτήρισε επίσης τον εαυτό του «ευλογημένο» για τη συγκυρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και δεσμεύτηκε ότι «το ΕΣΥ που θα παραδώσω στον διάδοχό μου θα είναι το καλύτερο που είχαμε ποτέ».

Τέλος, για την εικόνα του συστήματος υγείας, ανέφερε πως τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια είναι «τελείως ανάποδα από την εικόνα» που έχει επικρατήσει, προσθέτοντας: «Το 2024 έκανες 3 μήνες να βρεις ραντεβού με γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ, τώρα θέλεις 2 μέρες».

