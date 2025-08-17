Ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσπασε» τη σιωπή του: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα» (vid)

Νέες δηλώσεις μέσω του δικηγόρου του έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσα από τη ψυχιατρική κλινική όπου είναι κλεισμένος εδώ και τέσσερις ημέρες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και μέσω του δικηγόρου του έστειλε το πρώτο του μήνυμα αναφορικά με την περιπέτεια που βιώνει τις τελευταίες ημέρες. Θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για τη στήριξη, αλλά και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever - για την αμέριστη συμπαράσταση για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο τραγουδιστής.

Πότε παίρνει εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο για τέταρτο συνεχόμενο 24ωρο με εισαγγελική εντολή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, αναμένεται σύντομα να λάβει εξιτήριο και να αποχωρήσει από την ψυχιατρική κλινική τη Δευτέρα (18/8). Η πλευρά του κάνει λόγο για «μεθόδευση» και για «συκοφαντικά και άθλια ψεύδη».

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, τόνισε πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «εξαιρετική». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο καλλιτέχνης ανυπομονεί να βγει από αυτό που χαρακτήρισε «κολαστήριο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ