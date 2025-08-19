Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού: Από τις βροχές στα 40άρια (vid)

Για λίγο κράτησαν οι βροχές και ο φθινοπωρινός καιρός, αφού έρχεται το τελευταίο κύμα καύσωνα, για το φετινό καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Απότομη εναλλαγή καιρού θα βιώσει η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα. Από τις βροχές και τις καταιγίδες της Τρίτης μέχρι και τον επερχόμενο καύσωνα της Πέμπτης, η θερμοκρασία θα ανέβει και μέχρι την Παρασκευή αναμένονται ξανά καλοκαιρινές συνθήκες έως και 40 βαθμών Κελσίου.

Μετά τις σημερινές βροχές και τη χθεσινή πτώση της θερμοκρασίας, ο καιρός θα αλλάξει σταδιακά και μέχρι την Παρασκευή θα επανέλθει σε καλοκαιρινά επίπεδα. Βέβαια, ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού δεν θα διαρκέσει για πάνω από 3 ημέρες.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη τα φαινόμενα υποχωρούν, με άνοδο της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή 22/8 και το Σάββατο 23/8 η ζέστη κορυφώνεται, με 39-40°C στα ανατολικά ηπειρωτικά λόγω δυτικών ανέμων.

Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα κρατήσει λίγο, καθώς από το Σάββατο αναμένεται νέα πτώση. Ωστόσο, μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες θα θυμίσουν κατακαλόκαιρο στη μέση του Αυγούστου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8/2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων

τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/8/2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/8/2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία

λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/8/2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

