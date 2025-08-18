Χαμογελαστός ο Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο (vid)
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας από το Δρομοκαΐτειο, έπειτα από νέα ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο τραγουδιστής, κατά την έξοδό του, περιορίστηκε να δηλώσει «όλα καλά» και δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Η εισαγωγή του την περασμένη Πέμπτη είχε γίνει με εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος συγγενών, χωρίς τη δική του συναίνεση. Ο ίδιος επιμένει πως δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή και κάνει λόγο για «άθλια μεθόδευση» εις βάρος του, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις.
Σε δήλωσή του μέσω του δικηγόρου του, ο Μαζωνάκης ευχαρίστησε το κοινό και τους συνεργάτες του για τη στήριξη, ενώ η οικογένειά του ανέφερε -μέσω νομικού εκπροσώπου- πως προτεραιότητά της είναι η προστασία της υγείας του.
