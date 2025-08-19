Οι υπουργοί του Τραμπ το έριξαν στη γυμναστική: Ποιος άντεξε τα 100 push-ups; (vid)

Οι υπουργοί του Τραμπ έβαλαν ένα γυμναστηριακό challenge, το οποίο δημοσίευσαν στα social media. Ποιος άντεξε τα 100 pull-ups;

Σε ένα πρωτότυπο challenge γυμναστικής πρωταγωνίστησαν δύο υπουργοί του Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 50 έλξεις και 100 κάμψεις σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ επισκέφθηκε τον Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο και τον προκάλεσε σε έναν διαγωνισμό φυσικής κατάστασης, με το σύνθημα «από fat σε fit». Το βίντεο δημοσιεύτηκε πρώτα στο Fox News και έγινε αμέσως viral.

Ποιος άντεξε τη σκληρή δοκιμασία;

Οι δύο υπουργοί έπρεπε να ολοκληρώσουν 50 pull-ups και 100 push-ups σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Στρατιωτικοί του Ναυτικού και των Πεζοναυτών χειροκροτούσαν στο φόντο, δίνοντας στο challenge έντονο… στρατιωτικό ύφος.

Παρά την προσπάθεια, κανείς δεν έπιασε τον καθορισμένο στόχο. Ο Πιτ Χέγκσεθ κατάφερε να τερματίσει πρώτος, στα 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, με τον 71χρονο Κένεντι Τζούνιορ να ακολουθεί αμέσως πίσω του.

President Trump set the example by putting forth efforts to make America healthy again.



That’s why we are introducing the Pete and Bobby challenge.



100 push-ups. 50 pull-ups. 10 minutes. pic.twitter.com/ppRrwqSUm0 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 18, 2025

Μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι δύο υπουργοί κάλεσαν τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι να δοκιμάσει το ίδιο challenge: «Μπορείτε σε λιγότερο από 5 λεπτά; 50 pull-ups, 100 push-ups;» ανέφερε γελώντας ο Χέγκσεθ στο βίντεο.

