Σε αυξημένη επιφυλακή η Ουάσιγκτον: Η Δυτική Βιρτζίνια αναπτύσσει 400 στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατόπιν αιτήματος Τραμπ

Η Δυτική Βιρτζίνια αναπτύσσει 300-400 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον μετά από αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τον έλεγχο της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισεϊ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 300 έως 400 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Περιφέρεια της Κολούμπια, έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στη στενότερη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπως αναφέρεται σε επίσημη δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη.

Ο εκπρόσωπος του Μόρισεϊ, Ντρου Γκάλανγκ, τόνισε πως η Εθνοφρουρά έλαβε εντολή το βράδυ της Παρασκευής να προετοιμαστεί για την αποστολή εξοπλισμού και προσωπικού στην Ουάσινγκτον. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την αποστολή εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα, ενώ ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας, επικαλούμενος «έκτακτη κατάσταση» λόγω εγκληματικότητας και προβλημάτων με τους άστεγους.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι οι στρατιώτες θα προστατεύσουν ομοσπονδιακά κτίρια, θα διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών και θα διασφαλίσουν ορατή παρουσία για την αποτροπή του εγκλήματος.

Χαμηλότερη εγκληματικότητα εδώ και 30 χρόνια

Τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης καταγράφουν πτώση των βίαιων εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον το 2024, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Παρά ταύτα, οι τοπικές αρχές και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο διορισμένος από τη δήμαρχο Μιούριελ Μπάουζερ αρχηγός της αστυνομίας να παραμείνει επικεφαλής, μετά από προσφυγή στη δικαιοσύνη που κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο παρόμοιων παρεμβάσεων και σε άλλες πόλεις με Δημοκρατική διοίκηση, επιδιώκοντας παράλληλα την επέκταση των προεδρικών εξουσιών σε κρίσιμους τομείς.

Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακός δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο αναμένεται να αποφανθεί για το αν ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο με την προηγούμενη ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες χωρίς έγκριση από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνοφρουρά υπάγεται στην εξουσία των κυβερνητών των πολιτειών, εκτός αν ενεργοποιείται για ομοσπονδιακή υπηρεσία, ενώ η Πολιτοφυλακή της Περιφέρειας της Κολούμπια υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ