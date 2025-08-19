Δαιμονισμένος προκάλεσε αναστάτωση στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου «Με έκαψες» (vid)

Απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αμηχανία στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, όταν άνδρας σε κατάσταση που οι πιστοί περιέγραψαν ως «δαιμονισμό» άρχισε να φωνάζει και να ωρύεται ασταμάτητα.

Κατά τη διάρκεια της πομπής της λιτανείας του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, την ώρα που οι πιστοί ήταν ξαπλωμένοι για να περάσει από πάνω τους η εικόνα του Αγίου, ένας άνδρας άρχισε ξαφνικά να φωνάζει δυνατά και να βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» κατάσταση.

Με σπασμωδικές κινήσεις και κραυγές, ο άνδρας προκάλεσε αναστάτωση, με πολλούς παρευρισκόμενους να σαστίζουν και να κοιτούν ανήσυχοι: «Γεράσιμε μ' έκαψες, μου 'καψες τα μάγια της Παναγίας, την Τίμια Ζώνη, τον γέροντα Παΐσιο», φώναζε ο άνδρας λέγοντας διάφορες ασυναρτησίες.

Η λατρεία του Άγιου Γεράσιμου και το «έθιμο» της λιτανείας στην Κεφαλονιά

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός ως «θαυματουργός Άγιος της Κεφαλονιάς», έζησε τον 16ο αιώνα και αφιέρωσε τη ζωή του στη φιλανθρωπία, στη βοήθεια των αδυνάτων και στη θεραπεία ψυχικών και σωματικών παθήσεων.

Το άφθαρτο σκήνωμά του φυλάσσεται στο μοναστήρι των Ομαλών, που ίδρυσε ο ίδιος. Εκεί ξεκινά η λιτανεία κάθε 16 Αυγούστου, η οποία καταλήγει στην καστανιά όπου ασκήτευσε. Οι πιστοί ξαπλώνουν στο έδαφος ώστε να περάσει από πάνω τους η εικόνα ή το σκήνωμα, σε ένδειξη πίστης και παράδοσης στη χάρη του Αγίου.

Η πράξη αυτή θεωρείται ότι χαρίζει θεραπεία και δύναμη σε όσους το βιώνουν, γι’ αυτό και κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί, όχι μόνο από την Κεφαλονιά αλλά και από όλη την Ελλάδα, ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν στη λιτανεία.

