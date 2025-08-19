Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια

Νέα απάτη απειλεί χιλιάδες χρήστες Android και crypto wallets. Δείτε ποιες 9 εφαρμογές πρέπει να διαγράψετε άμεσα από το κινητό σας πριν είναι αργά!

Αν έχετε εγκατεστημένες στο κινητό σας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εφαρμογές, ήρθε η ώρα να τις διαγράψετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται νέα εκστρατεία εξαπάτησης χρηστών, με στόχο την υποκλοπή ψηφιακών πορτοφολιών.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cyble έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τουλάχιστον 20 εφαρμογές, οι οποίες εμφανίζονται ως εργαλεία διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, στην πραγματικότητα όμως ενεργοποιούν phishing μηχανισμούς μόλις ανοίξουν.

Χρησιμοποιούν εσωτερικούς browsers ή ανακατευθύνσεις για να προβάλλουν ψεύτικες φόρμες εισόδου, ζητώντας από τον χρήστη τις μνημονικές φράσεις (seed phrases) - τα «κλειδιά» των πορτοφολιών του.

Οι 9 από τις 20 πλατφόρμες που πρέπει άμεσα να διαγραφούν:

Pancake Swap

Suiet Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

OpenOcean Exchange

Meteora Exchange

SushiSwap

Harvest Finance Blog

Σύμφωνα με την Cyble, οι εφαρμογές φαίνεται να προέρχονται από λογαριασμούς που παλιότερα φιλοξενούσαν νόμιμες εκδόσεις, οι οποίοι όμως παραβιάστηκαν.

Η Google έχει ήδη ξεκινήσει την αφαίρεση αυτών των εφαρμογών από το Play Store, αλλά εάν κάποια εξακολουθεί να βρίσκεται στο κινητό σας, πρέπει να διαγραφεί άμεσα. Παράλληλα, ενεργοποιήστε το Google Play Protect και φροντίστε να εγκαθιστάτε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστους προγραμματιστές και επίσημες πηγές.

