Ο Ζελένσκι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με κοστούμι μετά το κράξιμο από τον Τραμπ (vid)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε σήμερα στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά την εκρηκτική αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη συνάντηση συμμετέχουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες με στόχο τη συζήτηση ενός άμεσου σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε αποχωρήσει πρόωρα από τον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο μετά από έντονο καυγά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αυτή τη φορά με μαύρο κοστούμι, έπειτα από την κριτική που είχε δεχτεί για τα «στρατιωτικά» ρούχα του.

Μαζί του βρίσκονται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η κριτική για την εμφάνιση του Ζελένσκι και η σύγκρουση με τον Τραμπ

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του, ο Ζελένσκι είχε δεχθεί ερωτήσεις από Αμερικανούς δημοσιογράφους για το γεγονός ότι δεν φορούσε κοστούμι. Τότε είχε απαντήσει πως αντιμετωπίζει «πιο σοβαρά προβλήματα με τον πόλεμο στην Ευρώπη» και υποσχέθηκε ότι «θα φορέσει kostium (κοστούμι) μετά τον πόλεμο». Σήμερα, φαίνεται να τήρησε τον λόγο του, εμφανιζόμενος με μαύρο κοστούμι και πουκάμισο χωρίς γραβάτα.

Στη θυελλώδη συνάντηση του Φεβρουαρίου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες μπροστά στις κάμερες. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι «παίζει με τον κίνδυνο ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου» και απείλησε ότι θα εγκαταλείψει πλήρως την Ουκρανία αν δεν δεχθεί τους όρους του για ειρήνη.

Ο Ζελένσκι του έδειξε φωτογραφίες από την καταστροφή στη χώρα του, επιμένοντας ότι έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον αμερικανικό λαό. Η αντιπαράθεση έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα έντασης για το Οβάλ Γραφείο, με διπλωμάτες παρόντες να αντιδρούν αμήχανα.

Η σημερινή παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον χαρακτηρίζεται ως το «back-up» του Ζελένσκι μετά την προηγούμενη επεισοδιακή συνάντηση. Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται οι προσπάθειες για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο συμβολισμός του κοστουμιού

Η επιλογή του Ζελένσκι να φορέσει κοστούμι αυτή τη φορά εκλαμβάνεται ως κίνηση καλής θέλησης προς τον Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει σπάνια εμφανιστεί με κάτι διαφορετικό από στρατιωτικά ρούχα από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή το 2022, ακόμα και σε επισκέψεις του στη Ντάουνινγκ Στριτ ή στο Μπάκιγχαμ.

Υποστηρικτές του τον έχουν συγκρίνει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, που επίσης είχε εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο με στρατιωτική ενδυμασία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

