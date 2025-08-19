Τατζικιστάν: H χώρα που τιμωρεί μελλοντολόγους και όσους πηγαίνουν σε αυτούς!

Μια εκστρατεία που θυμίζει άλλες εποχές εξελίσσεται στο Τατζικιστάν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας εντείνει σημαντικά τις κατασταλτικές πολιτικές της εναντίον της μαντείας, επιχειρώντας να ξεριζώσει πλήρως κάθε ίχνος μυστικιστικής πρακτικής από τον δημόσιο βίο.

Παρότι η πρακτική της μαντείας απαγορεύτηκε επισήμως από το 2007, η ζήτηση για υπηρεσίες "διορατικών", "θεραπευτών" και "χαρτοριχτών" παρέμεινε σταθερά υψηλή, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές και φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Οι αρχές, όμως, φαίνεται πως δεν είναι πλέον διατεθειμένες να ανεχθούν ούτε την υπόγεια συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων.

Από πρόστιμα σε φυλάκιση - Στοχοποίηση και πελατών

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, η ποινή για άσκηση μαντείας αυξήθηκε δραστικά το 2024, περιλαμβάνοντας πλέον και ποινή φυλάκισης για όποιον συλληφθεί επ' αυτοφώρω να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό για πολλούς είναι η μετατόπιση της ευθύνης και στους ίδιους τους πελάτες. Το κοινοβούλιο του Τατζικιστάν φέρεται έτοιμο να εγκρίνει τροπολογία που θα επιβάλλει πρόστιμο έως και 80 δολάρια σε οποιονδήποτε επισκέπτεται μάντισσα ή μάντη, ένα ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τον μέσο πολίτη της χώρας, όπου ο βασικός μισθός παραμένει κάτω από τα 150 δολάρια τον μήνα.

Η λογική πίσω από αυτή τη νέα νομική ρύθμιση είναι σαφής: χτυπώντας την πελατειακή βάση, οι αρχές ευελπιστούν ότι θα «στεγνώσουν» οικονομικά οι πρακτικές των μυστικιστών, οι οποίοι λειτουργούν εδώ και χρόνια στο περιθώριο της κοινωνίας.

Λίστες υπόπτων και παρακολούθηση

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις «λίστες υπόπτων» που, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρτίζονται από κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σε αυτές φέρονται να καταγράφονται τακτικοί πελάτες μυστικιστών, οι οποίοι παρακολουθούνται ή ανακρίνονται, ακόμα και χωρίς άμεσες ενδείξεις ότι έχουν παρανομήσει.

Στο περιθώριο της κοινωνίας

Πολλοί από τους παραδοσιακούς μάντεις του Τατζικιστάν είναι ηλικιωμένοι, κυρίως γυναίκες από αγροτικές περιοχές, που διατηρούν προφορικές γνώσεις και τελετουργίες αιώνων. Για αυτούς, η καταστολή σημαίνει περιθωριοποίηση, φτώχεια και ποινικές διώξεις. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζήτηση παραμένει, απλώς πλέον λειτουργεί βαθύτερα στη σκιά, με ραντεβού μέσω κωδικοποιημένων μηνυμάτων και συναντήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

