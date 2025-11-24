Απίστευτο βίντεο: Επιβάτες έχασαν την πτήση και κυνηγούσαν το αεροπλάνο στον... διάδρομο απογείωσης!

Το αεροσκάφος απογειώθηκε τελικά κανονικά, παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι δύο καθυστερημένοι επιβάτες.

Δύο επιβάτες στη Γερμανία συνελήφθησαν όταν προσπάθησαν… να κυνηγήσουν το αεροπλάνο τους πάνω στον διάδρομο απογείωσης, αφού είχαν χάσει την επιβίβαση.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες, 28 και 47 ετών, εθεάθησαν το βράδυ της Παρασκευής (21/11) να τρέχουν στον διάδρομο του αεροδρομίου Κολωνίας–Βόννης προσπαθώντας να προλάβουν την πτήση της Wizz Air με προορισμό τη Ρουμανία. Το αεροσκάφος είχε ήδη ξεκινήσει την τροχοδρόμηση, με φώτα και κινητήρες σε λειτουργία.

Παραβίασαν έξοδο κινδύνου για να μπουν στην πίστα

Πριν βγουν στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, φέρονται να έσπασαν το γυαλί ενός συναγερμού έκτακτης ανάγκης και να άνοιξαν χειροκίνητα μια πόρτα ασφαλείας. Αμέσως ειδοποιήθηκε η ομοσπονδιακή αστυνομία, ενώ υπάλληλος του αεροδρομίου έσπευσε στο σημείο και τους σταμάτησε. Παρά την αναστάτωση, η πτήση απογειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα και έφτασε στο Βουκουρέστι νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πύλη επιβίβασης είχε ήδη κλείσει. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Όλιβερ Χύνεβινκελ, στους δύο άνδρες έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράνομη είσοδο, ενώ εξετάζεται και ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου περί ασφάλειας αερομεταφορών. Το αεροδρόμιο Κολωνίας–Βόννης ανακοίνωσε ότι κινεί επίσης νομικές διαδικασίες, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν κινδύνευσε και η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από… παράξενες συμπεριφορές επιβατών που έχουν απασχολήσει τις αρχές το τελευταίο διάστημα. Πρόσφατα, ένας 45χρονος της Ryanair καταδικάστηκε στο Δουβλίνο σε ανασταλτική ποινή και πρόστιμο, αφού κλειδώθηκε στην τουαλέτα του αεροσκάφους, έβριζε τους αεροσυνοδούς και καθυστέρησε την προσγείωση, ισχυριζόμενος αργότερα ότι είχε δεχθεί ρατσιστική συμπεριφορά.