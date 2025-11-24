Άνδρας που τρώει μόνο ωμό κρέας σοκάρει με την «παράξενη» παρενέργεια που βιώνει

Ένας άνδρας από τη Νεμπράσκα ακολουθεί αποκλειστικά δίαιτα με ωμό κρέας, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Αποκαλύπτει την απρόσμενη παρενέργεια που νιώθει.

Ένας άνδρας από τη Νεμπράσκα που έχει υιοθετήσει μια διατροφή αποκλειστικά με ωμό κρέας ισχυρίζεται ότι βλέπει «σημαντικά οφέλη», παρά τις έντονες προειδοποιήσεις των ειδικών. Ο Weston, όπως είναι γνωστός, καταναλώνει καθημερινά περίπου δύο κιλά άψητου κρέατος - από μοσχάρι και συκώτι μέχρι κοτόπουλο.

Μιλώντας στο This Morning του ITV, μαζί με τους Ben Shephard, Cat Deeley και τη Δρ Zoe Williams, εξήγησε ότι στράφηκε σε αυτή τη διατροφή αφού άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας στα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής του). «Είχα δερματικά ζητήματα, θολούρα σκέψης, κόπωση… Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό», είπε.

Από τη γλουτένη... στον απόλυτο εξτρεμισμό

Η αλλαγή ξεκίνησε ήπια: έκοψε τη γλουτένη και, όπως λέει, είδε μεγάλη διαφορά. Στη συνέχεια δοκίμασε τη σαρκοφάγο δίαιτα, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ζωικές τροφές. Το τελευταίο βήμα ήταν και το πιο ακραίο: να σταματήσει εντελώς το μαγείρεμα.

«Ένιωσα καλύτερα αμέσως», υποστηρίζει. Η πρώτη επαφή όμως δεν ήταν εύκολη. «Όταν έφαγα την πρώτη μου ωμή rib eye είχα αντανακλαστικό εμετού. Ήταν εντελώς καινούργια υφή και γεύση», θυμάται. Πλέον όμως λέει πως απολαμβάνει το ωμό κρέας - και μάλιστα παραδέχεται ότι του δημιουργεί μια παράξενη παρόρμηση «να ουρλιάζει σαν λύκος».

Το ωμό κοτόπουλο σοκάρει

Το σημείο που αφήνει άφωνους ακόμη και όσους έχουν ακούσει για αντίστοιχες δίαιτες είναι το κοτόπουλο. Παρά το ότι θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν δεν έχει μαγειρευτεί (ακόμα και όταν δεν έχει καλομαγειρευτεί είναι επικίνδυνο), ο Weston υποστηρίζει ότι το τρώει ωμό «χωρίς ποτέ να έχει πάθει σαλμονέλα».

Οι γιατροί πάντως διαφωνούν κάθετα. Η Δρ Zoe Williams ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα CDC, περίπου 48 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ προσβάλλονται κάθε χρόνο από λοιμώξεις προερχόμενες από τρόφιμα - πολλές από τις οποίες προέρχονται από ωμό κρέας. Μεταξύ των κινδύνων: σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο, ηπατίτιδα Α, παράσιτα και σκουλήκια.

«Το ωμό δεν προσφέρει παραπάνω θρεπτικά στοιχεία»

Η Healthline υπενθυμίζει ότι τα υποτιθέμενα οφέλη της κατανάλωσης ωμού κρέατος δεν επιβεβαιώνονται από την επιστήμη. Αντίθετα, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι δραματικά υψηλότερος, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι θρεπτικές αξίες είναι μεγαλύτερες. Πολλοί ανθρωπολόγοι μάλιστα σημειώνουν ότι το μαγείρεμα τροφής υπήρξε καθοριστικό στην ανθρώπινη εξέλιξη, καθώς κάνει τις πρωτεΐνες πιο εύπεπτες.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Weston επιμένει ότι νιώθει καλύτερα από ποτέ. Οι ειδικοί, ωστόσο, συστήνουν έναν πολύ πιο ασφαλή δρόμο: λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και όχι ακραίες, επικίνδυνες διατροφικές πρακτικές.

