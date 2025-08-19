Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

Μια από τις πιο εμβληματικές και ταυτόχρονα σοκαριστικές φωτογραφίες του 20ού αιώνα απεικονίζει έναν άνδρα ξαπλωμένο σ’ ένα χειρουργικό κρεβάτι, κρατώντας νυστέρι.

Δεν είναι σκηνή από ταινία. Είναι ο Leonid Rogozov, ο Σοβιετικός γιατρός που στις 30 Απριλίου του 1961 πραγματοποίησε μόνος του επέμβαση σκωληκοειδεκτομής, μέσα σε μια παγωμένη ερευνητική βάση της Ανταρκτικής, σώζοντας τη ζωή του με τα ίδια του τα χέρια.

Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης

Ο Rogozov ήταν μόλις 27 ετών όταν συμμετείχε ως γιατρός στην 6η Σοβιετική Αποστολή στην Ανταρκτική, στη βάση Novolazarevskaya. Ήταν ο μοναδικός γιατρός της ομάδας. Τον Απρίλιο του 1961, παρουσίασε έντονα συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας. Αντιμετώπισε πυρετό, πόνο και ναυτία, δηλαδή όλα τα σημάδια μιας επείγουσας κατάστασης που απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε άλλος γιατρός, ούτε υπήρχε δυνατότητα διακομιδής: οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες, και καμία πτήση δεν μπορούσε να φτάσει στη βάση για εβδομάδες.

Μπροστά στην απειλή της περιτονίτιδας -μια κατάσταση συχνά θανατηφόρα- ο Rogozov πήρε την απόφαση: θα χειρουργούσε ο ίδιος τον εαυτό του.

Η αυτοχειρουργική επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 1961. Ο Rogozov ξάπλωσε σε κλίση, με καθρέφτες τοποθετημένους για να βλέπει το κάτω δεξί τεταρτημόριο της κοιλιάς του. Δίπλα του είχε δύο βοηθούς: έναν μηχανικό και έναν μετεωρολόγο, στους οποίους είχε δώσει λεπτομερείς οδηγίες για την αποστείρωση των εργαλείων και την παροχή βοήθειας.

Χρησιμοποίησε τοπική αναισθησία (νοβοκαΐνη) και ξεκίνησε να κόβει. Εργαζόταν μεθοδικά, αλλά υπό εξαιρετική πίεση, κάνοντας διαλείμματα όταν ένιωθε αδυναμία ή ζαλάδα. Η επέμβαση κράτησε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Στο τέλος, είχε καταφέρει να αφαιρέσει τη φλεγμονώδη σκωληκοειδή απόφυση, να απολυμάνει το τραύμα και να ράψει μόνος του την τομή.

Η φωτογραφία που έγραψε ιστορία

Η φωτογραφία που απαθανάτισε τη στιγμή -με τον Rogozov σκυμμένο, κρατώντας νυστέρι, ενώ η κοιλιά του είναι ανοιγμένη- έγινε παγκόσμιο σύμβολο της ανθρώπινης αντοχής, του επαγγελματισμού και της ψυχικής δύναμης.

Δεν πρόκειται απλώς για ιατρικό κατόρθωμα, αλλά για ένα μοναδικό παράδειγμα ψυχραιμίας και αποφασιστικότητας σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης.

Μετά την επέμβαση

Ο Rogozov ανάρρωσε πλήρως μέσα σε δύο εβδομάδες. Η ιστορία του δημοσιοποιήθηκε από τις σοβιετικές αρχές αργότερα, και έγινε γνωστή παγκοσμίως. Επιστρέφοντας στην ΕΣΣΔ, συνέχισε την καριέρα του στην ιατρική και έγινε καθηγητής.

Ο ίδιος, σε συνεντεύξεις του, παρέμενε ταπεινός. Όπως είπε αργότερα: «Ήταν απλώς θέμα επιβίωσης. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή».

