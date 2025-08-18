Ανησυχία για την υγεία του Πούτιν: Γιατί οι σωματοφύλακές του μαζεύουν τα περιττώματά του (vid)
Η εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν ως σκληρού και απόλυτου ηγέτη είναι κάτι που το Κρεμλίνο καλλιεργεί επί χρόνια. Ωστόσο, αποκαλύψεις που επανέρχονται μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα.
Το πιο παράξενο στοιχείο προέρχεται από ρεπορτάζ του 2022 και πραγματικά «γεννάει» απορίες. Ο Ρώσος πρόεδρος, όταν ταξιδεύει, βάζει τους σωματοφύλακές του συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανά του, τα οποία επιστρέφονται στη Μόσχα για λόγους ασφαλείας.
Γιατί ο Πούτιν φοβάται τις μυστικές υπηρεσίες
Σύμφωνα με το Paris Match, τα απόβλητα φυλάσσονται σε ειδικό χαρτοφύλακα ώστε να μη χρησιμοποιηθούν από δυτικές μυστικές υπηρεσίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την υγεία .
Οι φήμες για προβλήματα υγείας δεν είναι καινούργιες. Δυτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι ο 72χρονος Πούτιν πάσχει από καρκίνο ή Πάρκινσον. Το 2022, μάλιστα, το Κρεμλίνο διέψευσε φήμες περί ακούσιας αφόδευσης μετά από πτώση.
Η πρώην δημοσιογράφος του BBC, Farida Rustamova, αποκάλυψε ότι ο Πούτιν ταξιδεύει πάντα με δική του τουαλέτα. Βίντεο τον δείχνουν να συνοδεύεται ακόμα και στο μπάνιο από έξι σωματοφύλακες, γεγονός που ενισχύει τις φήμες.
Ανησυχία στο Κρεμλίνο για τις λήψεις αποφάσεων
Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει το 2022 ότι ο Πούτιν φαίνεται να έχει «νευροφυσιολογικά προβλήματα», επισημαίνοντας πως οι εκρήξεις θυμού του είναι ασυνήθιστες για έναν άνθρωπο που μέχρι πρότινος ήλεγχε απόλυτα τα συναισθήματά του.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, όσοι τον περιβάλλουν διαπιστώνουν «αισθητή αλλαγή» στη συνοχή και σαφήνεια των λόγων του. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων του έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια.
