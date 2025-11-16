Καιρός: Έρχεται η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του χειμώνα, ποια μέρα θα «χτυπήσει»

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα (17/11), όμως από τα μέσα της εβδομάδας ξεκινά σημαντική αλλαγή. Ψυχρές και πολικές αέριες μάζες κατεβαίνουν προς τη χώρα μας, σηματοδοτώντας το πρώτο σοβαρό κύμα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι από την Τρίτη (18/11) και την Τετάρτη (19/11) ξεκινά η μεταβολή του καιρού, καθώς ο αντικυκλώνας καταρρέει και επιτρέπει την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις 24-25 Νοεμβρίου αναμένεται η άφιξη πολύ ψυχρής αέριας μάζας από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, που θα φέρει την πρώτη ισχυρή βαρυχειμωνιά της χρονιάς, με διάρκεια αρκετών ημερών. Χάρτες του Weather News Greece επιβεβαιώνουν το ίδιο σενάριο, δείχνοντας την Ελλάδα να μπαίνει σε παρατεταμένη χειμωνιάτικη φάση προς το τέλος του μήνα.

Παγετός στα κεντρικά και βόρεια: Έως -9,5°C στο Παρνασσό

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16/11) σημειώθηκε παγετός, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Νεάπολη Κοζάνης και έφτασε τους -2,6°C

Σύμφωνα με το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακόμη χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε ορεινούς σταθμούς που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία να εντοπίζεται στο Βαθύσταλο Παρνασσού, -9,5°C.

Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα (17/11)

Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και βόρεια

Τοπικές βροχές το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Μακεδονία

Σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο και Βόρειο Ιόνιο κατά τη νύχτα

Άνεμοι νότιοι 4–5 μποφόρ, στα πελάγη 6–7 μποφόρ

Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα ανατολικά

Τρίτη (18/11)

Στα δυτικά και βόρεια: αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές

Στα βορειοδυτικά: πιθανές σποραδικές καταιγίδες

Στην υπόλοιπη χώρα: αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα

Άνεμοι νότιοι 4–5 μποφόρ, στα πελάγη 6–7 μποφόρ

